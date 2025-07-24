بعد ساعات من التوقيع.. إيكتيكي مهاجم ليفربول الجديد في معسكر هونغ كونغ (فيديو)

رحب لاعبو ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، بزميلهم الجديد، المهاجم الفرنسي هوغو إيكيتيكي، القادم من نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، والذي التحق مباشرة بمعسكر الفريق، المقام حاليا بمدينة هونغ كونغ.

وكان هوغو إيكتيكي البالغ من العمر 23 سنة، قد انضم رسميا لصفوف ليفربول، مقابل 79 مليون جنيه إسترليني (107 ملايين دولار).

ووصل العضو الجديد بأسرة الريدز في الوقت المحدد لمشاهدة مران الفريق المفتوح بملعب كاي تاك أمام حضور جماهيري بلغ 27 ألف مشجعا، وفي نهاية المران، دخل الملعب ليحيي المدرب أرني سلوت، ويصافح زملاءه الجدد.

وعقب المران قال روبرتسون الظهير الإيسر لليفربول، لقناة النادي التليفزيونية: “عندما تنظر إلى اللاعبين الأربعة الكبار، القادة، أنا وفيرجيل فان دايك وأليسون بيكر، محمد صلاح، فإننا نأخذ على عاتقنا محاولة دمج اللاعبين الجدد في الفريق بأسرع وقت ممكن، خاصة عندما يكونوا قادمين من بلدان وثقافات مختلفة، فإن الأمر يتعلق بمساعدتهم على التأقلم بأسرع ما يمكن”.

وأردف روبرتسون: “إنهم يعتنون بأنفسهم في الملعب، لديهم الكثير من الجودة وهذا هو الشيء الذي يسعدنا، مؤكدا على أن الشباب الجدد تأقلموا بالفعل، وهوجو انضم إلينا لتوه، لذا سنتناول العشاء معا الليلة”.

هذا ومن المنتظر أن تكون أول مباراة يخوضها إيكتيكي مع ناديه الجديد، هي المباراة الودية التي يخوضها الفريق أمام ميلان الإيطالي يوم السبت المقبل.