بعد فوزه على ألمانيا.. منتخب سيدات إسبانيا يسعى للتويج على حساب إنجلترا (فيديو)

واصل منتخب سيدات إسبانيا تألقه بعد فوزه بالأمس على نظيره الألماني بهدف دون مقابل ويسعى للتألق عندما يواجه نظيره الإنجليزي في نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم للسيدات في بازل يوم الأحد المقبل.

وقالت مدربة إسبانيا مونتسي تورمي للصحفيين بعد الفوز (1-0) على ألمانيا بالدور قبل النهائي أمس الأربعاء “سنبدأ الآن في النظر إلى إنجلترا عن كثب، رغم أن محللينا كانوا بالفعل يشاهدونهن مباشرة ويدرسون أدائهن في البطولة.. “سنتعمق أكثر في طريقة لعبهن، وسنعمل على تحقيق الفوز”.

ورغم هيمنتها في السنوات الماضية، لا تزال إسبانيا حديثة العهد نسبيا على قمة كرة القدم النسائية، وقبل نسخة العام الحالي وصلت إلى قبل النهائي مرة واحدة في 1997. وبعدها خرجت من دور الثمانية في 2013 و2017 و2022.