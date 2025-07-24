نادي الكويت يضم المصري سام مرسي من إبسويتش تاون الإنجليزي

أعلن نادي الكويت بطل الدوري المحلي لكرة القدم، اليوم الخميس، ضم لاعب الوسط المصري سام مرسي قادما من إبسويتش تاون الإنجليزي.

وفاز الكويت باللقب المحلي في مايو/أيار الماضي، ليحافظ على لقبه للمرة الرابعة تواليا، كما فاز بكأس السوبر المحلية وكأس ولي العهد، وبلغ نهائي كأس أمير الكويت.

° من الدوري الانجليزي الى الزعيم…

حياك الله سام مرسي 🤩🤍

.#نادي_الكويت #kuwaitclub pic.twitter.com/v3E2Nu25dh — نادي الكويت الرياضي (@kuwaitclub) July 24, 2025

وقال النادي عبر حسابه على منصة “إكس” بأنه قد “توصل نادي الكويت الرياضي إلى اتفاق مع نادي إبسويتش تاون بشأن انتقال اللاعب سام مرسي إلى صفوف الزعيم”.

ونشر النادي عبر حسابه صورة لمرسي بقميص الكويت كتب عليها “مرحبا..من شوارع لندن إلى أهرامات الجيزة..سام مرسي كويتاوي”.

وكان الكويت أعلن في يونيو/حزيران الماضي تمديد عقد مدربه نيبوشا يوفوفيتش بعدما فاز الفريق بالثلاثية المحلية في الموسم المنصرم.

وينطلق الموسم الجديد من الدوري الكويتي في سبتمبر/أيلول المقبل.

وشارك مرسي (33 عاما) في 9 مباريات مع منتخب مصر، وكان ضمن تشكيلة إبسويتش تاون الموسم الماضي، لكن الفريق هبط لدوري الدرجة الثانية برفقة ساوثامبتون وليستر سيتي.