إيقاف ميسي وألبا مباراة واحدة بالدوري الأمريكي (فيديو)

قررت رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) الجمعة إيقاف النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي، وزميله الإسباني جوردي ألبا، واللذين يلعبان حاليا لإنتر ميامي الأمريكي، لمدة مباراة واحدة، وذلك بسبب غيابهما عن مباراة كل النجوم الأربعاء الماضي، بين منتخب نجوم الدوري الأمريكي ونظيره المكسيكي، والتي انتهت بفوز منتخب الدوري الأمريكي 3 – 1.

وقالت الرابطة في بيان رسمي لها إن: ميسي وألبا لن يكونا متاحين للمشاركة مع إنتر ميامي ضد سينسيناتي السبت في مسابقة الدوري الأمريكي، لغيابهما عن مباراة كل النجوم.

وأضافت الرابطة بأنه وفقا للوائح المعمول بها، فإن أي لاعب يرفض المشاركة في مباراة كل النجوم دون موافقة مسبقة من الرابطة، لا يحقّ له المشاركة في المباراة التالية لفريقه.

وأدى انسحاب ميسي وألبا قبل 11 ساعة من المباراة إلى معاقبتهما كون قوانين الدوري الأمريكي تفرض على اللاعبين المختارين لمباراة كل النجوم المشاركة ما لم يكن لديهم سبب وجيه، مثل الإصابة، يمنعهم من ذلك.

وقال دون غاربرمدير رابطة الدوري الأمريكي، إن الرابطة لم يكن أمامها خيار سوى إيقاف اللاعبين، رغم صعوبة اتخاذ مثل هذا القرار، ضد إثنين من أبرز نجوم الكرة. لكن لدينا لوائح ثابتة راسخة بشأن تنظيم المشاركة في مباراة كل النجوم، لضمان نجاحها ويجب علينا تطبيقها، على الجميع.