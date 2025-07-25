برشلونة يتراجع ويوافق على مواجهة فيسيل الياباني

بعد 24 ساعة فقط من قرار نادي برشلونة الإسباني، برفضه أداء مباراته الودية أمام فيسيل كوبي الياباني، ضمن استعدادات النادي للموسم الجديد للدوري الإسباني لكرة القدم، أعلن النادي اليوم الجمعة، أنه وافق على إقامة المباراة في موعدها اليوم المحدد سلفا، وهو الأحد القادم.

وقال برشلونة في بيان له، إن مباراته الودية ضد فيسيل كوبي الياباني ستقام في موعدها، بعدما توصل النادي والشركة المنظمة إلى حل للمشاكل التعاقد التي تسببت في تعليق المباراة في وقت سابق.

وأضاف النادي أن فريق الكرة في في طريقه إلى اليابان لخوض المباراة التي ستقام يوم الأحد المقبل في بداية جولته الآسيوية، والتي تتضمن إقامة مباراتين في كوريا الجنوبية ضد إف.سي سول يوم 31 يوليو/تموز الجاري، ثم دايجو إف.سي في الرابع من أغسطس/آب المقبل.