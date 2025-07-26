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الأهلي المصري يعلن انتقال مهاجمه الفلسطيني وسام أبو علي إلى كولومبوس كرو الأمريكي

CAIRO, EGYPT - AUGUST 4:Al-Ahly club player Wissam Abu Ali celebrates scoring the first goal with his teammates during a match between Al Ahly and Al Mokawloon at Cairo International Stadium on August 4, 2024 in Cairo, Egypt. (Photo by Ahmad Hasaballah/Getty Images)
وسام أبو علي ينتقل من الأهلي المصري إلى كولومبوس كرو الأمريكي (غيتي إيميجز)
26/7/2025

أعلن نادي الأهلي المصري انتقال الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم الفريق إلى صفوف كولومبوس كرو الأمريكي.

وقال الأهلي في بيان عبر حسابه الرسمي على منصة إكس اليوم السبت “وافقت إدارة النادي على انتقال وسام أبو علي إلى الفريق الأمريكي بعد مفاوضات مكثفة طوال الفترة الماضية”.

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وأضاف البيان “قامت إدارة التعاقدات بالنادي بإنهاء كافة الإجراءات بالتوقيع مع رابطة أندية الدوري الأمريكي على عقد شراء اللاعب وفقا للنظام المتبع هناك”.

وأكد أيضا أن وسام أبو علي خضع للكشف الطبي قبل توقيع التعاقد. كما أكد النادي الأمريكي أيضا عبر حسابه الرسمي على منصة إكس إتمام التعاقد مع أبو علي بمقطع فيديو لأهدافه بقميص الأهلي. ولم يعلن الناديان أي تفاصيل بشأن القيمة المالية للصفقة أو مدة التعاقد.

وتردد في وسائل الإعلام خلال الفترة الأخيرة إلى أن وسام أبو علي سينتقل إلى النادي الأمريكي مقابل 7.5 مليون دولار إضافة إلى مليوني دولار حوافز مالية إضافية و15% من عائد بيعه مستقبلا.

ورحل المهاجم الفلسطيني عن صفوف الأهلي بعد موسم ونصف مع فريق حيث انضم من سيريوس السويدي مقابل 1.8 مليون يورو.

وأحرز المهاجم الفلسطيني البالغ من العمر 26 عاما بقميص الأهلي 38 هدفا في 60 مباراة، وتوج مع الفريق بلقب الدوري المصري “مرتان” وكأس السوبر المصري، ودوري أبطال إفريقيا، وكأس إفريقيا وآسيا والمحيط الهادي ضمن منافسات بطولة “فيفا إنتركونتيننتال”.

كما حقق وسام أبو علي جائزة هداف الدوري المصري لموسم 2023 /2024  بتسجيله 18 هدفا.

المصدر: الألمانية

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