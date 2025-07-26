المصرية أمينة عرفي أول لاعبة في التاريخ تفوز بلقب بطولة العالم لناشئات الإسكواش 4 مرات متتالية

حققت النجمة المصرية أمينة عرفي إنجازا تاريخيا بعدما باتت أول لاعبة في التاريخ تتوج بلقب بطولة العالم لناشئات الإسكواش على مستوى الفردي، أربع مرات متتالية.

وفازت أمينة عرفي على مواطنتها نادين الحمامي بثلاثة أشواط في النهائي اليوم السبت، وأصبحت أكثر لاعبة تتوج باللقب فى التاريخ.

وحسمت أمينة الفوز بنتيجة أشواط (11- 7 و11- 5 و11-5).

وكانت أمينة فازت في المربع الذهبي على مواطنتها سهيلة حازم بثلاثة أشواط دون رد في وقت فازت نادين الحمامي على الهندية آناهات سينج بثلاثة أشواط دون رد أيضا.