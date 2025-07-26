ليفربول يخسر أمام ميلان في إطار استعداد الفريقين للموسم الجديد (فيديو)

فاز ميلان على ليفربول بنتيجة 4-2 في مباراة ودية استعدادية للموسم الجديد في هونغ كونغ يوم السبت، حيث شارك فلوريان فيرتز، صاحب أغلى صفقة في تاريخ النادي الإنجليزي، أساسيًا لأول مرة مع الفريق.

تقدم ميلان بهدف مبكر سجله الجناح البرتغالي رافاييل لياو بعد مرور 10 دقائق. وعادل دومينيك زوبوسزلاي النتيجة بعد 20 دقيقة بتسديدة ملتفة من حافة منطقة الجزاء.

وفي بداية الشوط الثاني أضاف روبن لوفتوس تشيك هدفا لميلان في الدقيقة 52 كما أضاف نوح أوكافور الهدف الثالث لميلان في الدقيقة 60.

وقلص كودي جاكبو النتيجة محرزا هدفًا لليفربول في الوقت بدل الضائع 93 ، لكن أوكافور عاد وأحرز رابع أهداف ميلان بعد دقيقة واحدة.