البطولة العاشرة في تاريخها: نيجيريا تحسم كأس أمم أفريقيا لكرة القدم للسيدات بالفوز على المغرب

حصد منتخب نيجيريا لقب بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم للسيدات السبت، بعد فوزه في المباراة النهائية على المنتخب المغربي الذي يمثل البلد المستضيف لأحداث البطولة.

وبذلك عزز منتخب نيجيريا رقمه القياسي بالفوز بكأس النسخة 13 من البطولة ليتوج باللقب القاري للمرة العاشرة في تاريخه.

وحول منتخب نيجيريا تأخره بهدفين في الشوط الأول إلى فوز مثير بثلاثة أهداف مقابل هدفين، على مضيفه المغربي في الملعب الأولمبي بالعاصمة الرباط.

وتأخرت نيجيريا بهدف غزلان الشباك قائدة المغرب التي تسلمت تمريرة من نجاة بدري عند حدود منطقة الجزاء لتطلق تسديدة قوية استقرت في مرمى شياماكا ندوزي حارسة الضيوف بعد 12 دقيقة من البداية لتحرز هدفها الخامس وتتوج بجائزة هدافة البطولة.

وعززت سناء مسودي النتيجة في الدقيقة 24، بعد تمريرة طويلة من حنان آيت الحاج لتتسلم الكرة داخل منطقة الجزاء وترسل تسديدة أرضية قوية داخل الشباك.

وكادت سكينة ويزراوي أن تضيف الهدف الثالث في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول بعد انطلاقة سريعة، لكن تسديدتها مرت بمحاذاة القائم، لينتهي الشوط الأول بتقدم المغرب بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني، ضغط منتخب نيجيريا بقوة لتقلص إستر أوكورونكوو الفارق من ركلة جزاء في الدقيقة 64 بعد لمسة يد على نهيلة بنزينة داخل المنطقة.

وواصلت نيجيريا ضغطها لتدرك التعادل في الدقيقة 71 بعدما استغلت إستر خطأ دفاعيا وأرسلت تمريرة أرضية نحو فولاشادي إيغاميلوسي التي أودعتها الشباك بتسديدة أرضية.

واحتسبت ركلة جزاء للمغرب في الدقيقة 78 بعد لمسة يد على بليسين ديميهين لكنها ألغيت بعد مراجعة تقنية الفيديو.

وقبل النهاية بثلاث دقائق سجلت البديلة جينيفر إشيغيني هدف الفوز لنيجيريا بعد متابعة ركلة نفذتها إستر من منتصف الملعب استلمتها داخل المنطقة وسددتها في الشباك.

أما المنتخب المغربي ففشل في التتويج بلقبه الأول في تاريخه بعد خوضه النهائي الثاني تواليا عقب خسارته نهائي النسخة الماضية أمام جنوب أفريقيا.

بينما حافظت نيجيريا على سجلها بعدم الخسارة في 10 نهائيات في تاريخ البطولة، أعوام 1998 و2000 و2002 و2004 و2006 و2010 و2014 و2016 و.2018.