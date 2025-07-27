منتخب إنجلترا يتوج ببطولة أمم أوروبا للسيدات على حساب نظيره الإسباني (فيديو)

تغلبت إنجلترا على إسبانيا 3-1 في ركلات الترجيح لتحرز لقب بطولة أوروبا لكرة القدم للسيدات اليوم الأحد، وتنجح في الدفاع عن اللقب الذي حصدته عام 2022 بعد مباراة مثيرة.

وانتهت المباراة بالتعادل 1-1 بعد الوقت الإضافي. وهيمنت إسبانيا بطلة العالم على الكرة وافتتحت التسجيل في الدقيقة 25 عندما أرسلت أونا باتيي تمريرة عرضية أربكت دفاع إنجلترا لتتابعها ماريونا كالدنتي بضربة رأس في مرمى الحارسة هانا هامبتون.

وأدركت إنجلترا التعادل في الدقيقة 57 عندما حولت أليسيا روسو تمريرة عرضية متقنة من كلوي كيلي بضربة رأس للشباك.

وبعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، سجلت كيلي ركلة الترجيح الحاسمة لتمنح اللقب لإنجلترا.