الجناح البرازيلي إيفرتون في بيراميدز

أعلن نادي بيراميدز المنافس في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الاثنين، تعاقده مع الجناح البرازيلي إيفرتون دا سيلفا قادما من بانيك أوسترافا التشيكي.

وقال النادي على منصات الوسائل الاجتماعي “لا تُكتب القصص بالحبر، بل تُرسم بالقدم وتُعلق على الجدران. إيفرتون سماوي”. وتأتي الصفقة بعدما انتقل الجناح المصري إبراهيم عادل من صفوف بيراميدز إلى نادي الجزيرة الإماراتي.

إيفرتون صاحب الـ36 عاما، خاض مع الفريق التشيكي بانيك أوسترافا 70 مباراة سجل خلالها 30 هدفا وصنع 13 تمريرة حاسمة.

وكان إيفرتون قد تنقل بين العديد من الأندية البرازيلية أشهرها ساو باولو وفلامينغو وغريميو وبوتافوغو، حقق خلالها ثلاث بطولات، منها اثنتان مع فلامينغو، وواحدة مع غريميو.

ويستهل بيراميدز بطل أفريقيا، الموسم الجديد بمواجهة وادي دجلة بالأسبوع الأول للدور المصري الممتاز، وهذه المباراة تقام في الثامن من أغسطس/آب المقبل.