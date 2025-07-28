الزمالك يتعاقد مع الجناح المغربي عبد الحميد معالي

أعلن الزمالك المنافس في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الاثنين، تعاقده مع الجناح الأيسر الشاب عبد الحميد معالي لخمسة مواسم قادما من اتحاد طنجة المغربي.

وقال الزمالك عبر حسابه على منصة إكس “من هنا دايما بتبتدي الحكاية. أسد الأطلس عبد الحميد معالي زملكاوي”.

شارك معالي صاحب الـ19 عاما، مع اتحاد طنجة في 45 مباراة بكافة المسابقات وقدم خلالها ثلاث تمريرات حاسمة.

أبرم الزمالك عددا من الصفقات خلال فترة الانتقالات الحالية، إذ تعاقد مع حارس المرمى مهدي سليمان في صفقة انتقال حر، والأنغولي شيكو بانزا قادما من إستريلا دا أمادورا البرتغالي، وعمرو ناصر، وأحمد شريف ثنائي فاركو، والفلسطيني آدم كايد من بريدا الهولندي.

يذكر أن الزمالك كان قد أنهى مسابقة الدوري الموسم الماضي بالمركز الثالث خلف الأهلي وبيراميدز، وخرج مبكرا من كأس الكونفدرالية الإفريقية التي كان يحمل لقبها. لكنه استطاع أن ينتزع بطولة كأس مصر، بعدما تغلب على بيراميدز بطل إفريقيا بركلات الترجيح في النهائي، بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لمثله.