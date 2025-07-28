شاهد: نتيجة قرعة بطولة الخليج الأولى للشباب تحت 19 عامًا بمشاركة مصر

أجريت قرعة بطولة كأس الخليج للشباب 2025، والتي تستضيفها السعودية لأول مرة، وذلك خلال الفترة من 28 أغسطس/آب وحتى 9 سبتمبر/أيلول المقبل.

ويشارك في البطولة ثمانية منتخبات: السعودية، العراق، قطر، الكويت، البحرين، اليمن، مصر، وعُمان، حيث تم توزيعها على مجموعتين، بواقع 4 فرق في كل مجموعة.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى نصف النهائي.

نتائج القرعة:

المجموعة الأولى: السعودية – قطر – الكويت – اليمن

المجموعة الثانية: مصر – العراق – عمان – البحرين

وتأتي مشاركة منتخب مصر في البطولة كبديل عن منتخب الإمارات، الذي أعلن اعتذاره عن عدم المشاركة.

وتعد هذه البطولة فرصة مهمة للاستعداد المبكر للمنتخبات العربية التي تستعد لخوض منافسات كأس العالم للشباب 2025.

وأعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم عن إسناد تنظيم البطولة إلى مدينة أبها بدلا من مدينة الطائف، بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم.

يذكر أن السعودية ستستضيف أيضا بطولة كأس الخليج العربي للمنتخبات الأولى عام 2027.