اختفاء بطلة أولمبية سقطت عليها صخرة في جبال كشمير

قالت تقارير إعلامية نقلا عن مدير أعمال إن البطلة الأوليمبية الألمانية لورا دالمير، لاعبة رياضة الثنائي الحديث (Biathle) الفائزة بذهبيتين أوليمبيتين، اختفت أسفل صخرة ضخمة سقطت فوقها، أثناء تلسلقها جبال كاراكورام بمنطقة كشمير، دون أن يتمكن رجال الإنقاذ من العثور عليها حتى الآن.

وأشارت قناة (زد.دي.إف) التلفزيونية إلى أن الحادث وقع أمس الاثنين، عندما أصابتها صخرة سقطت في سلسلة جبال كاراكورام في منطقة كشمير. وأضافت القناة بأن طائرة هليكوبتر حلقت فوق منطقة الحادث، ولم تعثر على أي أثر للحياة هنا.

يذكر أن البطلة الألمانية دالمير، كانت قد اعتزلت الرياضة عام 2019، عن عمر يناهز 25 عاما، وتفرغت لممارسة هوايتها في تسلق الجبال.