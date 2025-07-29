الزمالك يتعاقد مع لاعب الوسط أحمد ربيع من البنك الأهلي

أعلن الزمالك المنافس في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع لاعب خط الوسط أحمد ربيع قادما من البنك الأهلي بموجب عقد يمتد لخمس سنوات.

وقال النادي عبر منصات التواصل الإجتماعي مع مقطع فيديو للاعبه الجديد “الظهور الأول بالزي الملكي.. أحمد ربيع ينضم إلينا”.

ووقع ربيع (24 عاما) على عقود الانتقال للزمالك في جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة مع البنك الأهلي.

وشارك ربيع في 31 مباراة مع البنك الأهلي في كافة المسابقات، وقدم خلالها تمريرة حاسمة واحدة.

وأبرم الزمالك عدة صفقات خلال فترة الانتقالات الحالية، من بينها التعاقد مع حارس المرمى مهدي سليمان في صفقة انتقال حر، والأنجولي شيكو بانزا قادما من إستريلا دا أمادورا البرتغالي.

كما ضم عمرو ناصر وأحمد شريف ثنائي فاركو إلى جانب الفلسطيني آدم كايد من بريدا الهولندي والمغربي عبد الحميد معالي من اتحاد طنجة.

ويستهل الزمالك مشواره في الدوري المصري الممتاز في موسمه الجديد بمواجهة سيراميكا كليوباترا.