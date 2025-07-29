المغربي آدم أزنو في إيفرتون الإنجليزي حتى 2029

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء، أنه ضم الظهير الأيسر المغربي آدم أزنو من بايرن ميونيخ، دون الكشف عن قيمة الصفقة.

وقال إيفرتون عبر موقعه على الإنترنت إن المدافع الشاب البالغ من العمر 19 عاما وقع عقدا لمدة أربعة أعوام ينتهي في يونيو/حزيران 2029.

وبدأ أزنو المولود في مدينة برشلونة الإسبانية، مشواره الكروي داخل أكاديمية لاماسيا ببرشلونة وقضى ثلاثة أعوام في قطاع المراحل العمرية بالنادي الإسباني قبل أن ينتقل إلى بايرن في 2023. وحصل على فرصة المشاركة في دوري الدرجة الأولى الألماني ودوري أبطال أوروبا وكذلك كأس العالم للأندية.

وقال أزنو في تصريحات نشرها موقع إيفرتون: “سعيد بوجودي هنا. فخور للغاية بأن أكون جزءا من هذا الفريق”. وأضاف: “سعيد جدا لاحترافي بالدوري الإنجليزي الممتاز، أفضل دوري في العالم، وأشعر بحماس شديد للبدء”.

يذكر أن بايرن ميونيخ كان قد أعار أزنو الموسم الماضي، لنادي بلد الوليد الإسباني لمدة موسم واحد فقط، حيث خاض مع النادي الإسباني 13 مباراة في الدوري الإسباني خلال النصف الثاني من الموسم الماضي، منها عشر مباريات كان فيها لاعبا أساسيا.