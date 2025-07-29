النصر السعودي يتعاقد مع البرتغالي جواو فيلكس من تشيلسي
29/7/2025-|آخر تحديث: 04:32 PM (توقيت مكة)
أعلن نادي النصر السعودي، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع البرتغالي جواو فيلكس قادما من نادي تشيلسي الإنجليزي.
وكتب النصر عبر حسابه على منصة إكس مع فيديو قصير للمهاجم البرتغالي “لنحقق الفوز معا.. جواو فيلكس نصراوي”.
"لنُحقّق الفـوز معًا"
جواو فيليكس .. نصراوي 💛 pic.twitter.com/yhGZZ9584o
— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) July 29, 2025
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وقال فيلكس (25 عاما) في مقطع الفيديو الذي ظهر فيه مرتديا قميص النصر “أنا هنا لنستمتع، لنحقق الفوز معا”.
"I'm here to spread joy.
Let's win together."
João Félix is Nassrawi ✍️ pic.twitter.com/pRIccbM4MB
— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) July 29, 2025
وأشار النصر في بيان مقتضب إلى أن عقد جواو فيلكس مع النادي يمتد حتى عام 2027. ويلعب النصر في قبل نهائي كأس السوبر السعودي أمام الاتحاد يوم 19 أغسطس/آب المقبل.
المصدر: رويترز