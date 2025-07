النصر السعودي يتعاقد مع البرتغالي جواو فيلكس من تشيلسي

أعلن نادي النصر السعودي، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع البرتغالي جواو فيلكس قادما من نادي تشيلسي الإنجليزي.

وكتب النصر عبر حسابه على منصة إكس مع فيديو قصير للمهاجم البرتغالي “لنحقق الفوز معا.. جواو فيلكس نصراوي”.

وقال فيلكس (25 عاما) في مقطع الفيديو الذي ظهر فيه مرتديا قميص النصر “أنا هنا لنستمتع، لنحقق الفوز معا”.

"I'm here to spread joy.

Let's win together."

João Félix is Nassrawi ✍️

— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) July 29, 2025