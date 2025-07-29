رياضة|البرتغال

النصر السعودي يتعاقد مع البرتغالي جواو فيلكس من تشيلسي

النصر السعودي يتعاقد مع البرتغالي جواو فيلكس (صفحة النصر على الفيس)
29/7/2025-|آخر تحديث: 04:32 PM (توقيت مكة)

أعلن نادي النصر السعودي، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع البرتغالي جواو فيلكس قادما من نادي تشيلسي الإنجليزي.

وكتب النصر عبر حسابه على منصة إكس مع فيديو قصير للمهاجم البرتغالي “لنحقق الفوز معا.. جواو فيلكس نصراوي”.

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وقال فيلكس (25 عاما) في مقطع الفيديو الذي ظهر فيه مرتديا قميص النصر “أنا هنا لنستمتع، لنحقق الفوز معا”.

وأشار النصر في بيان مقتضب إلى أن عقد جواو فيلكس مع النادي يمتد حتى عام 2027. ويلعب النصر في قبل نهائي كأس السوبر السعودي  أمام الاتحاد يوم 19 أغسطس/آب المقبل.

المصدر: رويترز

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