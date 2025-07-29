رياضة|إسبانيا

ريال مدريد يعلن إعارة لاعبه ماريو مارتن إلى خيتافي

نادي ريال مدريد يعلن إعارة ماريو مارتن لخيتافي
29/7/2025-|آخر تحديث: 04:33 PM (توقيت مكة)

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن انتقال لاعب الوسط ماريو مارتن إلى فريق خيتافي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح النادي، في بيان اليوم، أنه توصل إلى اتفاق مع خيتافي على إعارة اللاعب مارتن بعقد لمدة موسم واحد حتى 30 يونيو/حزيران 2026.

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وكان ماريو مارتن، البالغ من العمر 21 عاما، معارا من ريال مدريد لبلد الوليد الذي شارك معه في 30 مباراة قدم خلالها مستويات لافتة جذبت أنظار أندية أخرى لضمه.

يشار إلى أن ريال مدريد أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 84 نقطة بفارق 4 نقاط عن برشلونة المتوج باللقب، في حين حل خيتافي في المركز الثالث عشر برصيد 42 نقطة.

المصدر: وسائل إعلام إسبانية + وكالة الأنباء القطرية

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