وفاة بطلة العالم في الملاكمة الأرجنتينية أليخاندرا أوليفيراس

توفيت الملاكمة السابقة أليخاندرا أوليفيراس، الفائزة ببطولات العالم في أربع فئات للوزن، عن عمر يناهز 47 عامًا بعد إصابتها بسكتة دماغية، وفقًا لتقارير إعلامية أرجنتينية يوم الثلاثاء.

أُدخلت أوليفيراس، المعروفة لدى الجماهير باسم “لوكوموتورا” (القاطرة) لأسلوبها القتالي الهجومي، إلى المستشفى في وقت سابق من هذا الشهر في سانتا في قبل وفاتها.

وفازت أوليفيراس بألقاب بطلة العالم في فئات وزن فوق الديك، والريشة، والخفيف، وخفيف الوسط خلال مسيرتها الاحترافية التي امتدت 12 عاماً، وفازت في 33 نزالاً، بينها 16 بالضربة القاضية، بينما خسرت في ثلاثة وتعادلت في اثنين، قبل اعتزالها الملاكمة عام 2017.

We mourn the passing of Alejandra “La Locomotora” Oliveras, one of Argentina’s most iconic champions. A fearless warrior in the ring and a powerful figure in women’s boxing, her legacy will live on. Our thoughts are with her family and loved ones. 🕊️ pic.twitter.com/CBT2WwQuz8

— WBA Boxing (@WBABoxing) July 28, 2025