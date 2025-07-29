رياضة|الأرجنتين

وفاة بطلة العالم في الملاكمة الأرجنتينية أليخاندرا أوليفيراس

وفاة بطلة العالم في الملاكمة الأرجنتينية أليخاندرا أوليفيراس
29/7/2025

توفيت الملاكمة السابقة أليخاندرا أوليفيراس، الفائزة ببطولات العالم في أربع فئات للوزن، عن عمر يناهز 47 عامًا بعد إصابتها بسكتة دماغية، وفقًا لتقارير إعلامية أرجنتينية يوم الثلاثاء.

أُدخلت أوليفيراس، المعروفة لدى الجماهير باسم “لوكوموتورا” (القاطرة) لأسلوبها القتالي الهجومي، إلى المستشفى في وقت سابق من هذا الشهر في سانتا في قبل وفاتها.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وفازت أوليفيراس بألقاب بطلة العالم في فئات وزن فوق الديك، والريشة، والخفيف، وخفيف الوسط خلال مسيرتها الاحترافية التي امتدت 12 عاماً، وفازت في 33 نزالاً، بينها 16 بالضربة القاضية، بينما خسرت في ثلاثة وتعادلت في اثنين، قبل اعتزالها الملاكمة عام 2017.

وقال مجلس الملاكمة العالمي في بيان: ” نشعر بحزن عميق لرحيل بطلتنا، سيبقى إرثها خالداً في ذاكرتنا وقلوبنا”.

وأفادت تقارير إعلامية محلية أن حكومة سانتا في أعلنت الحداد لمدة 72 ساعة بعد وفاتها.

المصدر: رويترز

إعلان