أبرز ردود الأفعال على وفاة جوتا لاعب ليفربول

فيما يلي أبرز ردود الفعل على وفاة البرتغالي ديوجو جوتا مهاجم ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في حادث سيارة بالقرب من زامورا في شمال غرب إسبانيا، اليوم الخميس.

* نادي ليفربول

“يشعر نادي ليفربول لكرة القدم بالحزن الشديد بسبب الوفاة المأساوية لديوجو جوتا.

“أُبلغ النادي أن اللاعب البالغ من العمر 28 عاما قد توفي بعد حادث مروري في إسبانيا مع شقيقه أندريه”.

“لن يصدر نادي ليفربول أي تعليقات أخرى في هذا الوقت ويطلب احترام خصوصية عائلة ديوجو وأندريه وأصدقائهم وزملائهم في الفريق وموظفي النادي وهم يحاولون تقبل الخسارة التي لا يمكن تصورها”.

“وسنواصل تقديم دعمنا الكامل لهم”.

* رئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتينيجرو

“نبأ وفاة ديوجو جوتا، الرياضي الذي شرف البرتغال كثيرا، وشقيقه، كان مفاجئا ومأساويا. أتقدم بأحر التعازي لأسرتهما. إنه يوم حزين لكرة القدم وللرياضات الوطنية والدولية”.

كريستيانو رونالدو

“الأمر ليس منطقيا، كنا للتو معا في المنتخب الوطني، وتزوج مؤخرا.

“إلى عائلتك، زوجتك وأولادك، أتقدم بأحر التعازي وأتمنى لهم كل القوة. أعلم أنك ستكون معهم دائما. ديوجو وأندريه ارقدا في سلام، سنفتقدكما جميعا”.

* ستفين جيرارد قائد ليفربول السابق

“ارقد في سلام يا ديوجو. أقدم التعازي لعائلته وأصدقائه في هذا الوقت العصيب”.

* رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر

“هناك الملايين من مشجعي ليفربول، وأيضا مشجعي كرة القدم، وغير المشجعين، الذين سوف يصدمون أيضا بهذا. “إنه أمر مدمر، ومن المهم حقا أن نضع في اعتبارنا مدى صعوبة هذه الفترة بالنسبة لأصدقائه وعائلته”.

* رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم بيدرو بروينكا

“كرة القدم البرتغالية مدمرة. الاتحاد البرتغالي وهذا الجيل من اللاعبين في حالة حداد”. “كان ديوجو ما نطمح جميعا في الوصول إليه، كان مرجعا لكرة القدم البرتغالية وموهبة جيله”.

* رافائيل نادال أسطورة التنس

“يا له من خبر محزن ومؤلم! كل حبي ومودتي ودعمي لزوجته وأطفاله وعائلته وأصدقائه في هذا الوقت العصيب. ارقدا في سلام يا ديوجو جوتا وأندريه سيلفا”.

* رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز

“يشعر الجميع في الدوري الإنجليزي الممتاز بالصدمة والحزن الشديدين لسماع نبأ وفاة ديوجو جوتا وشقيقه أندريه. نتقدم بأحر التعازي لعائلة ديوجو وأصدقائه ونادي ليفربول وجميع مشجعيه في هذا المصاب الجلل”.

“لقد فقدت كرة القدم بطلا سيبقى في الذاكرة إلى الأبد. سنواصل دعم أصدقائنا وزملائنا في النادي”.

* الاتحاد البرتغالي لكرة القدم

“يشعر الاتحاد البرتغالي لكرة القدم والمجتمع الكروي البرتغالي بأكمله بالحزن الشديد لوفاة ديوجو جوتا وأندريه سيلفا في إسبانيا هذا الصباح”.

“لم يكن ديوجو جوتا لاعبا رائعا فحسب، إذ شارك فيما يقرب من 50 مباراة دولية مع المنتخب الوطني، بل كان أيضا شخصا استثنائيا يحظى باحترام جميع زملائه ومنافسيه. كانت بهجته معدية، وكان مرجعا لمجتمعه”.

“فقدنا بطلين. وفاتهما خسارة لا تعوض لكرة القدم البرتغالية، وسنبذل قصارى جهدنا لتكريم إرثهما كل يوم”.

* ولفرهامبتون واندرارز

“نشعر بالحزن الشديد. كان ديوجو محبوبا من جماهيرنا ومن زملائه في الفريق، ومحبوبا من كل من عمل معه خلال فترة وجوده في ولفرهامبتون”.

“الذكريات التي خلدها لن تنسى. قلوبنا مع عائلة ديوجو وشقيقه أندريه وأصدقائهما وأحبائهما. سنفتقدك حقا، وستظل في ذاكرتنا دائما”.

* الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)

“بالنيابة عن مجتمع كرة القدم الأوروبية، نشعر بالحزن العميق لمعرفة نبأ الوفاة المأساوية لديوجو جوتا اللاعب الدولي البرتغالي ومهاجم نادي ليفربول، إلى جانب شقيقه أندريه سيلفا”.

“إن أفكارنا مع عائلاتهما وأصدقائهما وزملائهما، وكل من تأثر بهذه الخسارة المؤلمة”.

