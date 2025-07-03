التلفزيون الإسباني: مصرع جوتا مهاجم ليفربول بحادث سيارة

قالت محطة تلفزيونية إسبانية مملوكة للدولة نقلا عن رجال إطفاء محليين إن البرتغالي ديوغو جوتا مهاجم ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وشقيقه توفيا إثر حادث سيارة مروع بالقرب من زامورا في شمال غرب البلاد اليوم الخميس.

وقالت الشرطة لرويترز إن كل شيء يشير إلى صحة هذه الأنباء، على الرغم من عدم تأكيد الأسماء بشكل رسمي حتى الآن.

وقالت إدارة الإطفاء الإقليمية في كاستيا-ليون، حيث تقع مدينة زامورا، على موقعها الإلكتروني إن سيارة تحطمت بعد منتصف الليل بقليل واشتعلت فيها النيران، مما أسفر عن العثور على رجلين يبلغان من العمر 28 و26 عاما ميتين.

⚫ Muere el futbolista del Liverpool Diogo Jota en un accidente de tráfico en la provincia de Zamora 😢 El siniestro se produjo en el kilómetro 65 de la A-52, a la altura del término municipal de Palacios de Sanabria. pic.twitter.com/Uz15fMHKoZ — MARCA (@marca) July 3, 2025

وساعد جوتا، الذي تزوج في 28 يونيو/حزيران الماضي، ليفربول على الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، كما فاز بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية مع الفريق.

وانتقل جوتا إلى ملعب أنفيلد قادما من ولفرهامبتون واندرارز في عام 2020 وسجل 65 هدفا في 182 مباراة مع النادي في جميع المسابقات.

كما شارك في 49 مباراة مع منتخب البرتغال، وفاز معه بلقب دوري الأمم الأوروبية مرتين.