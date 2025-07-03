“الرحلة انتهت”.. “شيكابالا” نجم الزمالك المصري يعلن اعتزاله رسميا

أعلن محمود عبد الرازق “شيكابالا” قائد نادى الزمالك المصري، اليوم الخميس، اعتزاله كرة القدم.

وقال شيكابالا خلال تصريحات تليفزيونية وهو يذرف الدموع: “الرحلة انتهت”، مضيفا أنه اتخذ قراره منذ زمن.

وأوضح أنه كان يعتزم إعلان اعتزاله في نهاية الموسم المنصرم، لكنه قرر تأجيل إعلان قراره لإتاحة الفرصة لزميله محمد عبد الشافي للحصول على التكريم اللائق.

وذكر شيكابالا أن هذا هو الوقت المناسب للاعتزال، رغم مطالبات الجمهور وشخصيات في النادي بالاستمرار، خاصة أن تعاقده يمتد لموسم آخر.

وقال إنه بات مكتفيا بالفترة التي قضاها مع القلعة البيضاء، الذي حقق معها 18 لقبا ليصبح اللاعب الأكثر تتويجا بالبطولات في تاريخ النادي.

ولد “شيكابالا” في عام 1986 بقرية “الحصايا” بمحافظة أسوان، وتدرّج في فرق الناشئين بنادي الزمالك قبل أن ينضم للفريق الأول وكان عمره 15 عاما و8 أشهر فقط.

فاز شيكابالا مع الزمالك بأربع بطولات دوري (2003 و2004 و2021 و2022)، و5 بطولات كأس مصر (2008 و2013 و2016 و2019 و2021)، وبكأس السوبر المحلي عام 2020.

كما فاز مع الزمالك ببطولتي كأس السوبر الإفريقي (2003 و2020)، وبطولة الكونفدرالية مرة.

ومع منتخب مصر، فاز شيكابالا ببطولة كأس العالم العسكرية 2007، وكأس الأمم الإفريقية 2010، ودورة حوض وادي النيل 2011.