مواعيد مباريات ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة

اكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد فوز بوروسيا دورتموند الألماني على مونتيري المكسيكي بنتيجة 2-1 فجر الأربعاء في ختام منافسات دور الـ16 من البطولة.

وتنطلق أولى مواجهات ربع النهائي مساء الجمعة المقبل، حيث يلتقي الهلال السعودي مع فلومينينسي البرازيلي على ملعب “كامبنغ وورلد” في مدينة أورلاندو، عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ويشهد هذا الدور أيضا مشاركة كل من بالميراس البرازيلي، وتشلسي الإنجليزي، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وبايرن ميونيخ الألماني، وريال مدريد الإسباني، إلى جانب بوروسيا دورتموند الألماني.

وأسفرت قرعة البطولة عن المواجهات التالية في ربع النهائي:

الهلال السعودي × فلومينينسي البرازيلي (الجمعة 4 يوليو/تموز، 10 مساء بتوقيت مكة)، على منصة “شاهد” و”إم بي سي مصر” ومنصة “DAZN”.

بالميراس البرازيلي × تشيلسي الإنجليزي (السبت 5 يوليو/تموز، 4 صباحا بتوقيت مكة)، عبر منصة “DAZN”.

باريس سان جيرمان الفرنسي × بايرن ميونيخ الألماني (السبت 5 يوليو/تموز، 7 مساء بتوقيت مكة)، على منصة “شاهد” و”إم بي سي مصر” و”DAZN”.

ريال مدريد الإسباني × بوروسيا دورتموند الألماني (السبت 5 يوليو/تموز، 11 مساء بتوقيت مكة)، عبر منصة “DAZN”.

وبهذا التأهل، يترقب عشاق الكرة حول العالم مواجهات قوية بين أبطال القارات في أكبر بطولات الأندية العالمية.