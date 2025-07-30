الزمالك يتعاقد مع محمد إسماعيل لمدة خمس سنوات

أعلن الزمالك المنافس في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء تعاقده مع المدافع محمد إسماعيل قادما من زد إف.سي بعقد لمدة خمسة أعوام.

ونشر النادي عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للاعبه الجديد، أثناء مشاهدته لقطات لأبرز مدافعي الزمالك عبر تاريخه، معلقا عليه “دفاع الزمالك في أمان. الأساطير بدأت من هنا.. ومحمد إسماعيل يُكمل الطريق”.

ووقع إسماعيل (25 عاما) على عقود الانتقال للزمالك، في جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة مع زد.

وكان الزمالك قد أبرم عدة صفقات خلال فترة الانتقالات الحالية، من بينها التعاقد مع حارس المرمى مهدي سليمان في صفقة انتقال حر، والأنجولي شيكو بانزا قادما من إستريلا دا أمادورا البرتغالي.

كما ضم النادي أيضا كلا من: عمرو ناصر وأحمد شريف ثنائي فاركو، إلى جانب الفلسطيني آدم كايد من بريدا الهولندي، والمغربي عبد الحميد معالي من اتحاد طنجة، وأحمد ربيع من البنك الأهلي.

ويستهل الزمالك مشواره في الدوري المصري الممتاز في موسمه الجديد بمواجهة سيراميكا كليوباترا.