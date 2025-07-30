دورتموند يكتسح مضيفه زيجن بثمانية أهداف

استهل فريق بوروسيا دورتموند مبارياته الودية استعدادا للموسم الجديد، للدوري الألماني لكرة القدم، بفوز كاسح على مضيفه شبورتفروينده زيجن، أحد أندية دوري الدرجة الرابعة، بنتيجة 8 – 1، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء، بملعب لايمباخ.

أنهى دورتموند الشوط الأول متقدما بستة أهداف، سجلها إلياس بنكارا ويان كوتو ومارسيل سابيتزر وكريم أديمي، ويوليان براندت “ثنائية” في الدقائق13 و16 و25 و28 و35 و37.

وفي الشوط الثاني، أضاف ماكسيمليان بيير وأيمن أزهيل الهدفين السابع والثامن في الدقيقتين 66 و71.

ويستعد دورتموند لخوض مباراتين وديتين أمام ليل ويوفنتوس يومي 2 و10 أغسطس/آب المقبل، استعدادا لأول اختبار رسمي له في الموسم الجديد بمواجهة روت فايس إيسن يوم 18 أغسطس/آب ضمن منافسات كأس ألمانيا.

بوروسيا دورتموند كان قد أنهى مشواره في الموسم الماضي بالخسارة 2 / 3 أمام ريال مدريد في 5 يوليو/تموز الماضي ضمن منافسات دور الثمانية بكأس العالم للأندية في الولايات المتحدة.