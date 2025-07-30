سقطت من ارتفاع 5700 متر.. الإعلان عن وفاة البطلة الأولمبية لورا دالمير

أعلن مدير أعمال البطلة الألمانية لورا دالمير وفاتها، وذلك بعدما تم الإعلان أمس عن اختفائها إثر سقوط صخرة جبلية ضخمة فوقها، أثناء تسلقها جبل بمنطقة جيلجيت بالتستان في كشمير، حيث تمكنت فرق الإنقاذ من العثور على جثتها.

وقال النادي الباكستاني للتسلق إن الحادث وقع على ارتفاع حوالي 5700 متر في جبل ليلى.

وكانت دالمير (31 عاما) تتسلق الجبال مع صديقتها، عندما اصطدمت بها صخرة إثر انهيار أرضي في وادي هوشي الواقع في سلسلة الجبال الشمالية في منطقة جيلجيت بالتستان. وحالت الأحوال الجوية السيئة دون وصول مروحية إنقاذ إلى الموقع.

يذكر أن دالمير كانت قد أعلنت اعتزالها الرياضة على الصعيد الرسمي عام 2019، عن عمر يناهز 25 عاما، بعد عام واحد من نجاحها في أن تصبح أول لاعبة ثنائي تفوز بذهبيتي السرعة والمطاردة في دورة ألعاب أولمبية واحدة.