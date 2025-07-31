الأهلي ينهي أزمة مستحقات كولر

أعلن النادي الأهلي بطل الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس، أنه أنهى كافة ارتباطاته المالية والتعاقدية مع السويسري مارسيل كولر بعد نحو ثلاثة أشهر من انفصاله عن مدربه السابق.

وقال الأهلي في بيان عبر حسابه على إكس “أنهى النادي كافة الأمور الخاصة بتعاقده مع مارسيل كولر المدرب السابق لفريق الكرة بالتراضي، وأن المدرب السويسري حصل على راتب ثلاثة أشهر نتيجة فسخ التعاقد معه، هذا بالإضافة لحصوله على باقي مستحقاته ومكافآته عن الموسم الماضي الذي انتهى في 30 يونيو/حزيران 2025 وفقا للعقد المبرم بين الطرفين”.

وكان كولر (64 عاما) قد تولى تدريب الأهلي في سبتمبر/ أيلول 2022، خلفا للمدرب البرتغالي ريكاردو سواريش، فيما استغنى النادي عن خدماته في أبريل/نيسان الماضي، بعد خروج النادي من الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا أمام ماميلودي صن دوانز الجنوب الأفريقي، وقد حل محله المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو، الذي تعاقد معه النادي في مايو/آيار الماضي لمدة عامين.

وكان من المفترض أن يمتد عقد كولر مع الأهلي حتى نهاية يونيو/حزيران 2026، ولذلك كان كولر قد طلب الحصول على راتبه بالكامل عن الفترة المتبقية في عقده، لكن الأهلي رفض، ومن بدأت الاتصالات والمفاوضات التي استمرت طوال الفترة الماضية منذ فسخ العقد، إلى أن تم الوصول إلى هذه الصيغة التي أرضت الطرفين.