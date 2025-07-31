كوكا يخوض مغامرة جديدة مع الاتفاق السعودي

أعلن نادي الاتفاق المنتمي للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، اليوم الخميس، تعاقده مع المهاجم المصري أحمد حسن (كوكا) في صفقة انتقال مجانية.

وكتب الاتفاق عبر حسابه على منصة “إكس” أن “كوكا اتفاقي” برفقة صورة للاعب دون الكشف عن مدة التعاقد أو القيمة المالية للصفقة.

وجاء انتقال كوكا (32 عاما) للاتفاق بعد أن لعب للوهافر أحد أندية الدرجة الأولى بالدوري الفرنسي، لمدة 6 أشهر خاض خلالها 16 مباراة وسجل 3 أهداف قبل أن يعلن النادي الفرنسي في مطلع الأسبوع الحالي رحيل اللاعب عن صفوفه.

هذا وقد سبق لكوكا اللعب لأندية عدة في البرتغال واليونان وتركيا ثم فرنسا، بينما كانت بدايته مع الأهلي المصري.