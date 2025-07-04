اتحاد الجزائر في مواجهة مرتقبة أمام شباب بلوزداد على لقب كأس الجزائر.. من يحرز اللقب؟

يلتقي شباب بلوزداد حامل اللقب وغريمه اتحاد الجزائر، غدا السبت، على ملعب ” نيلسون مانديلا”، في نهائي النسخة 58 لمسابقة كأس الجزائر لكرة القدم.

ويعد هذا النهائي هو السادس الذي يجمع بين الفريقين الجارين في تاريخ المسابقة، حيث توج شباب بلوزداد باللقب أعوام (1969، 1970، و1978)، بينما نال اتحاد الجزائر اللقب 3 مرات، وذلك في عامي (1988 و2003 و2016)

ويتأهب اتحاد الجزائر، الذي فاز بثمانية كؤوس، للظهور في النهائي للمرة 18، مقابل 14 مرة لشباب بلوزداد صاحب الكؤوس التسعة.

يشار إلى أن المباراة سيديرها الحكم يحيى دهار (32 عامام) بمساعدة كلا من حسين حاج يحيى، وأنور غزني، وفاتح حركات، كحكم فيديو مساعد

اللجنة الفدرالية للتحكيم التابعة للاتحاد الجزائري لكرة القدم تعلن عن الطاقم المكلف بإدارة نهائي كأس الجزائر 2025، الذي سيجمع بين اتحاد الجزائر وشباب بلوزداد، هذا السبت بملعب نيلسون مانديلا ببراقي pic.twitter.com/2fhQBGtbTk — Fédération Algérienne de Football (@FAFAlgeria) July 2, 2025

وغابت المظاهر الاحتفالية “البارزة” عن شوارع مدينة العاصمة الجزائر التي كانت تسبق إقامة النهائي في المناسبات السابقة التي يكون أحد فرقها طرفا في النهائي، على خلفية مصرع 4 من مشجعي نادي مولودية الجزائر في حادث السقوط المأساوي من المدرج العلوي لملعب 5 يوليو، في خضم الاحتفالات بالتتويج بلقب الدوري عقب التعادل السلبي أمام نجم شباب مقرة في الجولة 30 الأخيرة من المسابقة.

ويأمل شباب بلوزداد، الذي يشارك للمرة الرابعة على التوالي في النهائي، في محو مرارة غيابه عن النسخة المقبلة لمسابقة دوري أبطال أفريقيا بعدما أنهى الدوري في المركز الثالث، والتتويج باللقب العاشر في المسابقة، والثالث في النسخ الأربع الأخيرة.

وتصب الترشيحات في صالح شباب بلوزداد الذي أظهر مستوى فني أفضل مقارنة بالاتحاد، لكن رغم ذلك لا يمكن التنبؤ بهوية الفائز بالنهائي إلا بعد الصافرة النهائية لحكم المباراة.

في المقابل، يسعى اتحاد الجزائر لإنقاذ موسمه المخيب لآمال مشجعيه، عبر انتزاع لقب الكأس وبالتالي مقاسمة شباب بلوزداد صدارة الأندية الأكثر تتويجا بهذه المسابقة.