رياضة|بريطانيا

الشرطة توجه 5 تهم اغتصاب لنجم أرسنال الإنجليزي

FILE PHOTO: Soccer Football - Carabao Cup - Quarter Final - Arsenal v Crystal Palace - Emirates Stadium, London, Britain - December 18, 2024 Arsenal's Thomas Partey reacts REUTERS/Hannah Mckay/File Photo EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..
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4/7/2025-|آخر تحديث: 10:24 PM (توقيت مكة)

كشفت الشرطة البريطانية، اليوم الجمعة، عن توجيه 5 تهم بالاغتصاب إلى توماس بارتي لاعب خط الوسط السابق لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم.

كما وجهت إلى بارتي تهمة واحدة بالاعتداء الجنسي، وتتعلق هذه التهم المزعومة بعامي 2021 و2022.

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يُذكر أن بارتي (32 عاما) حاليا، لاعب حر بعد نهاية عقده مع الفريق بنهاية الموسم الماضي.

وانضم بارتي إلى أرسنال في 2020 مقابل 45.3 مليون جنيه إسترليني (61.8 مليون دولار) من فريق أتلتيكو مدريد الإسباني.

وفتحت الشرطة التحقيق، في فبراير/شباط 2022، عندما تلقت أول بلاغ عن الاغتصاب.

وتتعلق تهم الاغتصاب الخمس بامرأتين مختلفتين، بينما تخص تهمة الاعتداء الجنسي امرأة ثالثة.

وقال المفتش أندي فورفي من شرطة العاصمة “تبقى أولويتنا تقديم الدعم للنساء اللواتي قدَّمن بلاغات”.

وذكرت الشرطة أن بارتي من المقرر أن يمثل أمام محكمة وستمنستر الابتدائية في 5 أغسطس/آب المقبل.

المصدر: أسوشيتد برس + الألمانية

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