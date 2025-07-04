الشرطة توجه 5 تهم اغتصاب لنجم أرسنال الإنجليزي

كشفت الشرطة البريطانية، اليوم الجمعة، عن توجيه 5 تهم بالاغتصاب إلى توماس بارتي لاعب خط الوسط السابق لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم.

كما وجهت إلى بارتي تهمة واحدة بالاعتداء الجنسي، وتتعلق هذه التهم المزعومة بعامي 2021 و2022.

يُذكر أن بارتي (32 عاما) حاليا، لاعب حر بعد نهاية عقده مع الفريق بنهاية الموسم الماضي.

وانضم بارتي إلى أرسنال في 2020 مقابل 45.3 مليون جنيه إسترليني (61.8 مليون دولار) من فريق أتلتيكو مدريد الإسباني.

وفتحت الشرطة التحقيق، في فبراير/شباط 2022، عندما تلقت أول بلاغ عن الاغتصاب.

وتتعلق تهم الاغتصاب الخمس بامرأتين مختلفتين، بينما تخص تهمة الاعتداء الجنسي امرأة ثالثة.

وقال المفتش أندي فورفي من شرطة العاصمة “تبقى أولويتنا تقديم الدعم للنساء اللواتي قدَّمن بلاغات”.

وذكرت الشرطة أن بارتي من المقرر أن يمثل أمام محكمة وستمنستر الابتدائية في 5 أغسطس/آب المقبل.