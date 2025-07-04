ديوكوفيتش يتأهل للدور الثالث في ويمبلدون وينتظر مواجهة صربية خالصة
4/7/2025
تأهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش إلى الدور الثالث من منافسات فردي الرجال ببطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس، وذلك بعد تغلبه على البريطاني دان إيفانز، اليوم الخميس، ضمن منافسات الدور الثاني.
ونجح ديوكوفيتش، 38 عاما، في الفوز على إيفانز بثلاث مجموعات دون رد بواقع 6-3 و6-2 و6-صفر.
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وبات النجم الصربي المخضرم، صاحب 25 لقبا في البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام)، على موعد مع مواجهة صربية خالصة في الدور الثالث، وذلك حينما يلتقي ميومير كيكمانوفيتش غدا الجمعة.
وتأهل كيكمانوفيتش للدور الثالث بعد فوزه على الهولندي جاسبر دي يونغ بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة (1-6 و6-3 و6-2 و6-4).
كما واصل الفرنسي أرثر ريندركنش، الذي أطاح بالمصنف الثالث الألماني ألكسندر زفيريف في الدور السابق، مغامرته في البطولة وتأهل للدور الثالث بعد فوزه على التشيلي كريستيان جارين.
المصدر: الألمانية + رويترز