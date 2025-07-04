رياضة|صربيا

ديوكوفيتش يتأهل للدور الثالث في ويمبلدون وينتظر مواجهة صربية خالصة

Serbia's Novak Djokovic plays a backhand return to Britain's Daniel Evans during their men's singles second round tennis match on the fourth day of the 2025 Wimbledon Championships at The All England Lawn Tennis and Croquet Club in Wimbledon, southwest London, on July 3, 2025. (Photo by Adrian Dennis / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE
الصربي نوفاك دجوكوفيتش، المصنف السادس عالميا، يتأهل للدور الثالث ببطولة ويمبلدون للتنس (الفرنسية)
4/7/2025

تأهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش إلى الدور الثالث من منافسات فردي الرجال ببطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس، وذلك بعد تغلبه على البريطاني دان إيفانز، اليوم الخميس، ضمن منافسات الدور الثاني.

ونجح ديوكوفيتش، 38 عاما، في الفوز على إيفانز بثلاث مجموعات دون رد بواقع 6-3 و6-2 و6-صفر.

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وبات النجم الصربي المخضرم، صاحب 25 لقبا في البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام)، على موعد مع مواجهة صربية خالصة في الدور الثالث، وذلك حينما يلتقي ميومير كيكمانوفيتش غدا الجمعة.

وتأهل كيكمانوفيتش للدور الثالث بعد فوزه على الهولندي جاسبر دي يونغ بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة (1-6 و6-3 و6-2 و6-4).

كما واصل الفرنسي أرثر ريندركنش، الذي أطاح بالمصنف الثالث الألماني ألكسندر زفيريف في الدور السابق، مغامرته في البطولة وتأهل للدور الثالث بعد فوزه على التشيلي كريستيان جارين.

المصدر: الألمانية + رويترز

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