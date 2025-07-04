رياضة|بريطانيا

أول تعليق من محمد صلاح على فاجعة رحيل ديوجو جوتا

Soccer Football - Premier League - Liverpool v Everton - Anfield, Liverpool, Britain - April 2, 2025 Liverpool's Diogo Jota celebrates scoring their first goal with Mohamed Salah REUTERS/Phil Noble EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..
محمد صلاح بعد وفاة جوتا: لن أنساك أبدا. (رويترز)
4/7/2025-|آخر تحديث: 05:21 PM (توقيت مكة)

عبّر محمد صلاح، قائد منتخب مصر، وهداف فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، عن حزنه العميق لوفاة زميله البرتغالي ديوجو جوتا في حادث سيارة مأساوي رفقة شقيقه أندريه.

وكتب صلاح، اليوم الجمعة، على حسابه بمنصة “إكس”: “أنا عاجز عن التعبير، حتى الأمس، لم أتخيل أن شيئا ما سيخيفني من العودة إلى ليفربول بعد فترة التوقف”.

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وأضاف “الزملاء بالفريق يأتون ويرحلون، لكن ليس بهذه الطريقة، سيكون من الصعب للغاية تقبل غياب ديوجو عنا عند عودتنا للتدريبات”.

وأشار “أعرب عن تعاطفي مع زوجته وأولاده، وبالطبع والديه اللذين فقدا ابنيهما فجأة… يحتاج المقربون من ديوجو وشقيقه أندريه، كل الدعم الممكن، لن ننساهما أبدا”.

وعثرت الشرطة على جثتي جوتا، البالغ من العمر 28 عاما، وشقيقه أندريه سيلفا، البالغ من العمر 25 عاما، بالقرب من زامورا في شمال غرب إسبانيا بعد أن تحطمت سيارة لامبورجيني التي كانا يقودانها على امتداد طريق سريع معزول بعد منتصف ليل الخميس، واشتعلت فيها النيران.

المصدر: الألمانية + الجزيرة مباشر

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