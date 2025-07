أول تعليق من محمد صلاح على فاجعة رحيل ديوجو جوتا

عبّر محمد صلاح، قائد منتخب مصر، وهداف فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، عن حزنه العميق لوفاة زميله البرتغالي ديوجو جوتا في حادث سيارة مأساوي رفقة شقيقه أندريه.

وكتب صلاح، اليوم الجمعة، على حسابه بمنصة “إكس”: “أنا عاجز عن التعبير، حتى الأمس، لم أتخيل أن شيئا ما سيخيفني من العودة إلى ليفربول بعد فترة التوقف”.

I am truly lost for words. Until yesterday, I never thought there would be something that would frighten me of going back to Liverpool after the break. Team mates come and go but not like this. It’s going to be extremely difficult to accept that Diogo won’t be there when we go… pic.twitter.com/TIEzpjOABr

— Mohamed Salah (@MoSalah) July 4, 2025