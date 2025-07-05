بتسعة لاعبين.. باريس سان جيرمان يعبر إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية

حقق باريس سان جيرمان فوزا مستحقا على منافسه بايرن ميونيخ 2-0 في ربع نهائي كأس العالم للأندية، اليوم السبت، رغم طرد اثنين من لاعبيه.

وأطلق ديزيريه دوي تسديدة قوية من على حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 78، لم يتمكن نوير حارس البايرن من التصدي لها، معلنا تقدم النادي الفرنسي بالهدف الأول.

وتعرَّض وليام باتشو للطرد في الدقيقة 82 بسبب تدخل متهور، ثم انضم إليه تيو هرنانديز بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع، ضاعف عثمان ديمبلي النتيجة بعدما استغل تمريرة عرضية من أشرف حكيمي، ليتابعها بتسديدة سكنت الشباك على يسار نوير، بعد لحظات من تسديدته التي ارتطمت بالعارضة.