رياضة|فرنسا

بتسعة لاعبين.. باريس سان جيرمان يعبر إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية

Paris Saint-Germain's French forward #10 Ousmane Dembele (R) celebrates scoring his team's second goal with Moroccan defender #02 Achraf Hakimi during the FIFA Club World Cup 2025 quarterfinal football match between France's Paris Saint-Germain and Germany's Bayern Munich at the Mercedes-Benz Stadium in Atlanta on July 5, 2025. (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
باريس سان جيرمان يواصل عروضه القوية ويقصي بايرن ميونيخ من كأس العالم للأندية
5/7/2025-|آخر تحديث: 09:41 PM (توقيت مكة)

حقق باريس سان جيرمان فوزا مستحقا على منافسه بايرن ميونيخ 2-0 في ربع نهائي كأس العالم للأندية، اليوم السبت، رغم طرد اثنين من لاعبيه.

وأطلق ديزيريه دوي تسديدة قوية من على حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 78، لم يتمكن نوير حارس البايرن من التصدي لها، معلنا تقدم النادي الفرنسي بالهدف الأول.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وتعرَّض وليام باتشو للطرد في الدقيقة 82 بسبب تدخل متهور، ثم انضم إليه تيو هرنانديز بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع، ضاعف عثمان ديمبلي النتيجة بعدما استغل تمريرة عرضية من أشرف حكيمي، ليتابعها بتسديدة سكنت الشباك على يسار نوير، بعد لحظات من تسديدته التي ارتطمت بالعارضة.

المصدر: الجزيرة مباشر + رويترز

إعلان