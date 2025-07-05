تشيلسي يفوز على بالميراس بثنائية ويعبر إلى نصف نهائي مونديال الأندية

شق فريق تشيلسي الإنجليزي طريقه بصعوبة إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، بعد فوزه المثير على بالميراس البرازيلي 2-1 في مباراة قوية جمعت بينها على ملعب لينكون فاينانشال فيلد بمدينة فيلادلفيا الأمريكية في دور ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وافتتح كول بالمر التسجيل للبلوز بتسديدة متقنة من على حافة منطقة الجزاء، قبل أن يتمكن النجم البرازيلي الواعد إستيفاو من التعادل للفريق البرازيلي بعد مجهود فردي رائع، ليعيد المباراة لنقطة التعادل.

وفي الدقيقة 82، نجح المدافع الفرنسي مالو جوستو في تسجيل هدف الفوزلتشيلسي، بعد متابعته كرة داخل منطقة الجزاء، ليمنح فريقه بطاقة العبور إلى نصف النهائي.

وبهذا الانتصار، يضرب تشيلسي موعدًا مرتقبًا مع فلومينينسي البرازيلي في الدور نصف النهائي من البطولة، في مواجهة واعدة بالإثارة والندية.