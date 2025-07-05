فلومينينسي ينهي مشوار الهلال السعودي بكأس العالم للأندية ويتأهل إلى قبل النهائي
ودَّع فريق الهلال السعودي منافسات كأس العالم للأندية 2025 بعد خسارته أمام نظيره فلومينينسي البرازيلي بنتيجة 1-2، في مباراتهما على ملعب “كامبينغ وورلد” بمدينة أورلاندو الأمريكية، مساء الجمعة، ضمن مواجهات الدور ربع النهائي من البطولة.
البداية كانت في الدقيقة 40، حيث نجح ماتيوس مارتينيلي في تسجيل الهدف الأول لصالح فلومينينسي بتسديدة قوية سكنت شباك الهلال. ومع بداية الشوط الثاني، تمكن الهلال من معادلة النتيجة سريعا عبر ماركوس ليوناردو في الدقيقة 51، بعدما استغل تمريرة متقنة وأودع الكرة في الشباك.
🇧🇷🤩 pic.twitter.com/6wwv4xDkMM
— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) July 4, 2025
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وظل التعادل مسيطرا حتى الدقيقة 70، عندما أعاد هيركوليس التقدم لفلومينينسي بتسجيل الهدف الثاني بعد هجمة منظمة.
VEEEEEEENCEEEEEEEEEEE O FLUMINEEEEEEEENSEEEEEE! ESTAMOS NA SEMIFINAL DA COPA DO MUNDO DE CLUBES DA FIFA. MARTINELLI E HÉRCULES MARCAM E O #TIMEDEGUERREIROS VENCE O AL-HILAL POR 2 A 1!
VAAAAAMOSSSSS, TRICOLOOOOORRRRRR! QUEREMOS AS CHAVES DO MUNDO! 🇭🇺🇭🇺🇭🇺🇭🇺🇭🇺#FIFACWC… pic.twitter.com/m1bSgKsSac
— Fluminense F.C. (@FluminenseFC) July 4, 2025
وفي الدقائق الأخيرة، فرض الهلال سيطرة هجومية واضحة، وضغط بقوة على مرمى فلومينينسي بحثا عن هدف التعادل، خاصة مع حلول الدقيقة 84، حيث ازدادت وتيرة الهجمات الهلالية، لكن دون ترجمتها لأهداف، لينتهي اللقاء بفوز فلومينينسي بنتيجة 2-1.
ويلتقي الفريق البرازيلي في الدور قبل النهائي الفائز في مباراة دور الثمانية بين بالميراس وتشيلسي.