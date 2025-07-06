أرسنال يتعاقد مع لاعب الوسط الإسباني زوبيمندي قادما من ريال سوسيداد

أعلن أرسنال عن تعاقده مع اللاعب مارتن زوبيمندي قادما من ريال سوسيداد بعقد طويل الأمد ليعزز الفريق مركزا رئيسيا أضعفه رحيل لاعبين آخرين الشهر الماضي.

لم يكشف أرسنال عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن تقارير إعلامية بريطانية قالت إن اللاعب كان لديه شرط جزائي بقيمة 60 مليون يورو (70.67 مليون دولار) مع سوسيداد إذ كان عقده يمتد حتى 2027.

وزوبيمندي هو ثاني صفقات أرسنال في فترة الانتقالات الصيفية بعد حارس المرمى كيبا أريزابالاجا، إذ يتطلع ميكيل أرتيتا لتدعيم الفريق سعيا لتحقيق هدفه في سباق المنافسة على اللقب بعد احتلاله المركز الثاني في آخر ثلاثة مواسم في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعد انضمام زوبيمندي تعزيزا مطلوبا في خط وسط أرسنال بعد رحيل جورجينيو وتوماس بارتي بنهاية عقديهما الشهر الماضي.

يتميز زوبيمندي بتحركاته ومهاراته في صناعة اللعب في العمق بالإضافة إلى مهاراته الدفاعية، وسيمنح قدومه خط وسط أرسنال قوة كبيرة مع التحكم بإيقاع اللعب في مركز خط الوسط المدافع.

وفاز زوبيمندي ببطولة أوروبا 2024 مع منتخب إسبانيا إذ شارك في المباراة النهائية بدلا من المصاب رودري ليساعد في الفوز باللقب وسجل أيضا في نهائي دوري الأمم في وقت سابق من هذا الشهر عندما خسر الفريق أمام البرتغال بركلات الترجيح.

وسيمنح قدوم زوبيمندي في وقت مبكر أرتيتا الوقت للعمل معه في فترة الاستعداد للموسم الجديد قبل مباريات افتتاحية صعبة في الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم المقبل.

ويلعب أرسنال أمام مانشستر يونايتد وليفربول ومانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد في أول ست مباريات له في الموسم.