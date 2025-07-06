رياضة

تمارين لياقة منزلية مستوحاة من تدريبات لاعبي كرة القدم المحترفين

HEERENVEEN, NETHERLANDS - MAY 14: Long Track Speed Skater and current 100m Inline Roller skate World Champion, Daniel Greig of Australia trains on his stationary bike which is connected to a online virtual training program in his living room on May 14, 2020 in Heerenveen, Netherlands. Athletes across the globe are now training in isolation under strict policies in place due to the Covid-19 pandemic. (Photo by Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)
تمارين اللياقة المنزلية (غيتي إيميجز)
6/7/2025-|آخر تحديث: 7/7/202512:18 AM (توقيت مكة)

إذا كنت من محبي كرة القدم وترغب في بناء لياقتك البدنية دون الحاجة إلى صالة رياضية، فإليك مجموعة من التمارين المنزلية المستوحاة من جداول تدريب اللاعبين المحترفين. هذه التمارين لا تحتاج إلى معدات معقدة، وهي فعالة في تحسين التحمل، والسرعة، والقوة، والتوازن.

تمارين الإحماء

1. تمارين الإحماء الديناميكي:
ابدأ بـ5 إلى 10 دقائق من حركات مثل الجري في المكان، القفزات الجانبية، وتمارين القفز مع فتح الذراعين والساقين. هذه التمارين ترفع حرارة الجسم وتنشّط العضلات، كما يفعل اللاعبون قبل دخول المباراة.

2. تمارين القوة والمرونة:

  • تمارين القرفصاء لتقوية عضلات الفخذين.
  • الاندفاعات لزيادة التوازن والتحكم.
  • البلانك لتقوية الجذع وتحسين الاستقرار، وهو من أهم تمارين لاعبي خط الوسط والحراس.
    تمرين البلانك

3. تمارين السرعة وخفة الحركة:

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

ضع حواجز صغيرة (أو زجاجات مياه) واقفز بينها بسرعة.

تمرين “السرعة الثابتة” بتحريك القدمين سريعًا في نفس المكان لمدة 30 ثانية، يكرر اللاعبون هذا التمرين لتحسين الرد.

تمارين بيربي

4. تمارين التحمل القلبي (الكارديو):
قم بجولات قصيرة من تمارين عالية الشدة (مثل بيربي أو Mountain Climbers) لمدة 30 ثانية يليها 15 ثانية راحة، وكرر لعدة جولات. تساعد هذه التمارين في تعزيز اللياقة القلبية كما تفعل الجولات المكثفة في التدريب.

المصدر: الجزيرة مباشر

إعلان