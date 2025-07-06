رياضة|تشيلي

كاميرون نوري يتأهّل إلى ربع نهائي ويمبلدون بعد معركة من خمس مجموعات

LONDON, ENGLAND - JULY 06: Cameron Norrie of Great Britain plays a backhand against Nicolas Jarry of Chile during the Gentlemen's Singles fourth round match on day seven of The Championships Wimbledon 2025 at All England Lawn Tennis and Croquet Club on July 06, 2025 in London, England. (Photo by Ezra Shaw/Getty Images)
كاميرون نوري يتأهّل إلى ربع نهائي بطولة ويمبلدون (غيتي إيميجز)
6/7/2025-|آخر تحديث: 11:06 PM (توقيت مكة)

تأهل البريطاني كاميرون نوري إلى ربع النهائي في ليلة درامية على ملعب ويمبلدون، بعد فوزه الملحمي بنتيجة (6-7،3-6، 6-7، 6-7، 6-3) على التشيلي نيكولاس غاري في مباراة استمرّت لأكثر من أربع ساعات ونصف.

ويُعتبر هذا التأهل الثاني لنوري في تاريخه بأكبر بطولات التنس بعد نصف نهائي 2022، وهو الآن آخر ممثل بريطاني في المسابقة.

أظهرت المباراة صلابة بدنية وتركيزًا استثنائيًا من نوري، حيث صمد أمام مجهود متواصل من غاري الذي دخل المباراة بثقة بعد سلسلة انتصارات. ويستعد نوري لمواجهة خصم جديد في ربع النهائي.

المصدر: أسوشيتد برس + الجزيرة مباشر

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