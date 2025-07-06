كاميرون نوري يتأهّل إلى ربع نهائي ويمبلدون بعد معركة من خمس مجموعات

تأهل البريطاني كاميرون نوري إلى ربع النهائي في ليلة درامية على ملعب ويمبلدون، بعد فوزه الملحمي بنتيجة (6-7،3-6، 6-7، 6-7، 6-3) على التشيلي نيكولاس غاري في مباراة استمرّت لأكثر من أربع ساعات ونصف.

ويُعتبر هذا التأهل الثاني لنوري في تاريخه بأكبر بطولات التنس بعد نصف نهائي 2022، وهو الآن آخر ممثل بريطاني في المسابقة.

أظهرت المباراة صلابة بدنية وتركيزًا استثنائيًا من نوري، حيث صمد أمام مجهود متواصل من غاري الذي دخل المباراة بثقة بعد سلسلة انتصارات. ويستعد نوري لمواجهة خصم جديد في ربع النهائي.