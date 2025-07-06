منتخب النرويج يتصدر المجموعة بالفوز على نظيره الفنلندي في بطولة أمم أوروبا للسيدات (فيديو)

سجلت المهاجمة النرويجية كارولين غراهام هانسن هدفًا في الدقائق الأخيرة، منح بلادها الفوز 2-1 على فنلندا، في بطولة أمم أوروبا للسيدات يوم الأحد، لتقترب النرويج، بطلة المسابقة مرتين، خطوة كبيرة نحو التأهل إلى ربع النهائي.

وهذا هو الفوز الثاني على التوالي للنرويج في المجموعة الأولى، لتتصدر الترتيب بـ6 نقاط، بينما بقي رصيد فنلندا عند 3 نقاط بعد فوزها في المباراة الافتتاحية على آيسلندا.

وجاء الهدف الأول للنرويج بعد 3 دقائق فقط، عندما حولت المدافعة الفنلندية إيفا نيستروم الكرة خطأً في مرماها، إثر عرضية من غراهام هانسن اصطدمت بها وسكنت الشباك.

واصلت النرويج الضغط لتعزيز تقدمها، وكانت قريبة من التسجيل مجددًا، حيث ارتطمت كرة رأسية قريبة من إينغريد إنغن بالعارضة، ثم تصدت الحارسة الفنلندية آنا كويفونن لركنية نفذتها فيلدي بو ريسا ودفعتها نحو القائم البعيد.

لكن فنلندا عادت في الدقيقة 32، عندما مررت أونا سيرين كرة بينية دقيقة نحو أونا سيفينيوس، التي سددت بيسراها كرة قوية استقرت في الزاوية اليمنى العليا، محققة أول أهدافها الدولية منذ أبريل/نيسان 2024.

وفي الدقيقة 84، عادت غراهام هانسن لتصنع الفارق، بعدما راوغت مدافعتين بمهارة عالية وتوغلت من الجهة اليمنى، ثم سددت كرة اصطدمت بالقائم البعيد قبل أن تعانق الشباك، مؤكدة فوز النرويج.

وقد تحسم النرويج تأهلها رسميًّا إلى ربع النهائي في حال فازت سويسرا (المضيفة) على آيسلندا لاحقًا اليوم، أو إذا انتهت المباراة بالتعادل.

وتواجه فنلندا سويسرا يوم الخميس، بينما تلتقي النرويج مع آيسلندا.