إصابات اللاعبين.. كيف تؤثر في أداء الفرق؟ وما أبرز طرق التعافي السريع منها؟

تُعَد الإصابات الرياضية من أكبر العوائق التي تؤرق الأندية خاصة عندما يتعلق الأمر بنجم أو هداف أو لاعب ممن يؤثرون في خطط اللعب، وهذا تماما ما حصل مع مانشستر سيتي بعد إصابة لاعب خط الوسط رودري، وما ترتب عليه من تراجع في مستوى وأداء تشكيلة النادي.

تأثير غياب رودري عن السيتي

وفي إحصائية مدهشة، لم يخسر رودري مطلقا طوال 74 مباراة مع سيتي خلال الفترة بين فبراير/شباط 2023 ومايو/أيار 2024.

وخلال تلك الفترة، بدا سيتي آلة متكاملة لا تعرف التوقف، تحصد الألقاب الكبرى في عالم الكرة، لكن في غياب رودري، بدت تلك الآلة معطلة، ففي خمس مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز خاضها الفريق من دون نجم خط وسطه القوي خلال 15 شهرا، تكبد الفريق أربع هزائم.

وعندما تعرَّض رودري لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي للركبة، خلال الجولة الخامسة من موسم 2025/2024، مثَّل الأمر ضربة موجعة، وكان تأثير غيابه جليا، إذ تعرَّض سيتي لسلسلة من النتائج السلبية، تراجع خلالها في سباق الدوري، وودَّع دوري أبطال أوروبا.

تأثير الإصابة وغياب صلاح عن ليفربول

بالذهاب إلى ليفربول والإصابة التي تعرَّض لها نجم الفريق محمد صلاح على مستوى الكتف في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد في المباراة التي أقيمت في العاصمة الأوكرانية كييف، بسبب تدخل عنيف من قائد الريال آنذاك سيرجيو راموس، إذ ترتب على مغادرة صلاح للمباراة فقدان حلقة الوصل وخسارة النهائي.

وكانت تلك الإصابة نقطة تحوُّل حاسمة في مجريات المباراة، وكان لها تأثير كبير في خسارة ليفربول، إذ أثرت سلبا في معنويات اللاعبين والجماهير.

وبدا واضحا أن الفريق فقد الثقة والزخم بعد إصابة صلاح، بعد فقد أحد أهم مفاتيح اللعب في العمق والأطراف، إذ لم يكن البديل بنفس الفاعلية والسرعة.

فقبل الإصابة كانت المباراة متكافئة إلى حد كبير، لكن بعد خروجه استحوذ ريال مدريد على الكرة، وتحكَّم في إيقاع اللعب.

غياب نيمار عن الهلال

بينما كانت الآمال منعقدة على البرازيلي نيمار لقيادة الهلال إلى منصات التتويج بعد فشل صفقة انضمام ليونيل ميسي، تعرَّض اللاعب لإصابة قوية في الرباط الصليبي للركبة خلال مشاركته مع منتخب بلاده، بعد شهرين فقط على انضمامه إلى الزعيم.

وأبعدت تلك الإصابة نيمار عن الملاعب مدة وصلت إلى 369 يوما، وهي أطول فترة غياب في مسيرته، مما أثار تساؤلات بالأوساط الرياضية السعودية بشأن مدى استفادة النادي بعد الملايين التي أنفقها.

وبعد أن قضى نيمار الموسم الأول من عقده بعيدا عن الملعب، اشتاقت جماهير الهلال إلى الاستمتاع بمهارات نجم السامبا في الموسم الثاني، لكن تأخر جاهزيته أبعده عن القائمة المحلية، واقتصرت مشاركاته في النصف الأول من الموسم على دوري النخبة الآسيوي.

وفي ثاني مباراة بعد العودة من الإصابة الطويلة، تعرَّض نيمار لتمزق في العضلة الخلفية، مما أبعده مجددا، ليقرر الهلال الاستغناء عنه توفيرا للراتب الكبير الذي كان يحصل عليه دون أن يلعب.

ولم يكن أكثر المتشائمين من جماهير الزعيم يتوقع أن تنتهي رحلة نيمار بقميص الفريق، بعد أن لعب 7 مباريات فقط بكل البطولات، منها 3 مباريات بديلا.

تعافي الرياضيين بسرعة من إصابات الملاعب

يعتمد تعافي الرياضيين بسرعة من إصابات الملاعب على عوامل عدة متكاملة، تشمل العلاج الطبي والتأهيل البدني والتغذية.

وهذه أهم خطوات التعافي: