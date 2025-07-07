المنتخب المكسيكي يُتوَّج ببطولة الكأس الذهبية بفوزه على نظيره الأمريكي (فيديو)

حقق المنتخب المكسيكي فوزا مثيرا 2‑1 على المنتخب الأمريكي ليُتوَّج بلقب كأس أمم أمريكا الشمالية للمرة العاشرة، محافظا على لقبه الذي تُوج به عام 2023

اندفع الأمريكيون مبكرا، وتقدَّموا بهدف مبكر من كريس ريتشاردز (الدقيقة 4)، قبل أن يعود راؤول خيمينيز ويقلص الفارق في الدقيقة 27، محرزا هدف التعادل.

وفي الشوط الثاني، سجَّل إدسون ألفاريز هدف الحسم في الدقيقة 77 بضربة رأس بعد مراجعة تقنية الفيديو المساعد، مؤكدا تفوُّق المكسيك .

ورغم سيطرة المكسيك على اللعب بنسبة 60% وتفوُّقها الواضح، فقد حاولت الولايات المتحدة تعديل النتيجة لكن دون جدوى، بغياب نجوم مثل بيلي شرودر وويستون ماكيني اللذين غابا عن تشكيلة الفريق.

وبهذا الإنجاز، تُرسَّخ المكسيك أكثر المنتخبات تتويجا بالكأس الذهبية (10 مرات)، بينما فقدت الولايات المتحدة فرصة إحراز اللقب الثامن.