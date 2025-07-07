رياضة|الولايات المتحدة

المنتخب المكسيكي يُتوَّج ببطولة الكأس الذهبية بفوزه على نظيره الأمريكي (فيديو)

TOPSHOT - Mexico's players celebrate their team's victory with the trophy at the end of the Concacaf Gold Cup final football match between Mexico and USA at NRG Stadium in Houston, Texas on July 6, 2025. (Photo by Chandan Khanna / AFP)
مدة الفيديو 01 دقيقة 12 ثانية 01:12
7/7/2025

حقق المنتخب المكسيكي فوزا مثيرا 2‑1 على المنتخب الأمريكي ليُتوَّج بلقب كأس أمم أمريكا الشمالية للمرة العاشرة، محافظا على لقبه الذي تُوج به عام 2023

اندفع الأمريكيون مبكرا، وتقدَّموا بهدف مبكر من كريس ريتشاردز (الدقيقة 4)، قبل أن يعود راؤول خيمينيز ويقلص الفارق في الدقيقة 27، محرزا هدف التعادل.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وفي الشوط الثاني، سجَّل إدسون ألفاريز هدف الحسم في الدقيقة 77 بضربة رأس بعد مراجعة تقنية الفيديو المساعد، مؤكدا تفوُّق المكسيك .

ورغم سيطرة المكسيك على اللعب بنسبة 60% وتفوُّقها الواضح، فقد حاولت الولايات المتحدة تعديل النتيجة لكن دون جدوى، بغياب نجوم مثل بيلي شرودر وويستون ماكيني اللذين غابا عن تشكيلة الفريق.

وبهذا الإنجاز، تُرسَّخ المكسيك أكثر المنتخبات تتويجا بالكأس الذهبية (10 مرات)، بينما فقدت الولايات المتحدة فرصة إحراز اللقب الثامن.

المصدر: أسوشيتد برس + الجزيرة مباشر

إعلان