بعد 13 عاما.. مودريتش يودّع الملكي للانضمام إلى ميلان

أكد ماسيميليانو أليغري، المدرب الجديد لميلان الإيطالي، أن لوكا مودريتش -قائد كرواتيا- سينضم إلى النادي الإيطالي بعد كأس العالم للأندية.

وبهذا ينهي لاعب خط الوسط (39 عاما) مسيرة استمرت 13 عاما مع العملاق الإسباني.

وينضم مودريتش إلى ميلان في صفقة انتقال مجاني بعد انتهاء عقده مع العملاق الإسباني.

وقال أليغري للصحفيين في أول مؤتمر صحفي له مدربا لميلان “سيصل مودريتش في أغسطس (آب). إنه لاعب استثنائي”.

وسيكون مودريتش، الحاصل على جائزة الكرة الذهبية عام 2018، ضمن خطة أليغري للتعافي من موسم مخيب للآمال شهد احتلالهم المركز الثامن وغيابهم عن البطولات الأوروبية.

وسيبدأ ميلان مشواره في الدوري الإيطالي في 23 أغسطس بمباراة على أرضه ضد كريمونيزي.