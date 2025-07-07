رياضة|إيطاليا

بعد 13 عاما.. مودريتش يودّع الملكي للانضمام إلى ميلان

لوكا مودريتش ريال مدريد
مودريتش ينضم إلى ميلان بعد انتهاء تعاقده مع الملكي (الفرنسية)
Wahab Alkasim
7/7/2025

أكد ماسيميليانو أليغري، المدرب الجديد لميلان الإيطالي، أن لوكا مودريتش -قائد كرواتيا- سينضم إلى النادي الإيطالي بعد كأس العالم للأندية.

وبهذا ينهي لاعب خط الوسط (39 عاما) مسيرة استمرت 13 عاما مع العملاق الإسباني.

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وينضم مودريتش إلى ميلان في صفقة انتقال مجاني بعد انتهاء عقده مع العملاق الإسباني.

وقال أليغري للصحفيين في أول مؤتمر صحفي له مدربا لميلان “سيصل مودريتش في أغسطس (آب). إنه لاعب استثنائي”.

وسيكون مودريتش، الحاصل على جائزة الكرة الذهبية عام 2018، ضمن خطة أليغري للتعافي من موسم مخيب للآمال شهد احتلالهم المركز الثامن وغيابهم عن البطولات الأوروبية.

وسيبدأ ميلان مشواره في الدوري الإيطالي في 23 أغسطس بمباراة على أرضه ضد كريمونيزي.

المصدر: رويترز

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