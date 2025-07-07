دجوكوفيتش يعبر إلى الدور ربع النهائي في ويمبلدون للمرة الـ16 في تاريخه

وصل النجم الصربي نوفاك دجوكوفيتش -المصنف السادس عالميا- إلى ربع نهائي بطولة ويمبلدون للتنس للمرة السادسة عشرة، لكن أداءه في الملعب الرئيسي أثبت أنه كان يوما شاقا، رغم أنه سحق الأسترالي أليكس دي مينور، اليوم الاثنين.

بدأ دجوكوفيتش (38 عاما) المباراة بشكل سيئ للغاية، وخسر المجموعة الأولى في 31 دقيقة، لكنه في النهاية سيطر على المباراة بحذر ليفوز بنتيجة “1-6، 6-4، 6-4، 6-4″، ليحافظ على آماله في لقبه الخامس والعشرين في البطولات الأربع الكبرى.

وأخفق حامل لقب ويمبلدون 7 مرات في بداية المباراة، التي كان يتابعها روجر فيدرر من المقصورة الملكية في البداية.

ويسعى دجوكوفيتش لمعادلة رقم فيدرر القياسي للفوز بثمانية ألقاب في فئة الرجال.

وواصل دي مينور، الذي كان يعج بالنشاط والحيوية، إزعاج دجوكوفيتش بعد ذلك، لكن المصنف السادس استعاد عافيته ليفوز بالمجموعتين التاليتين اللتين شهدتا تبادلا متعبا للضربات من الخط الخلفي.

حتى في تلك اللحظة، بدا أن دجوكوفيتش سيُجبَر على خوض مجموعة خامسة، حيث تقدَّم دي مينور 4-1 في المجموعة الرابعة، لكن الصربي أغلق الباب في الوقت المناسب، وفاز بخمسة أشواط متتالية ليحجز مكانه في دور الثمانية.