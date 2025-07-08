رياضة|قطاع غزة

بعد أكثر من سنة.. العثور على رفات لاعب فلسطيني شهيد في غزة

رامز وجيه الكفارنة لاعب نادي شباب بيت حانون
رامز وجيه الكفارنة، لاعب نادي شباب بيت حانون (مواقع التواصل)
8/7/2025

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، يوم الاثنين، العثور على رفات لاعب في قطاع غزة بعد عام من استشهاده بسبب الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وذكر الاتحاد، في بيان عبر صفحته الرسمية على منصة “إكس”، أن الشهيد هو رامز الكفارنة، لاعب نادي بيت حانون الأهلي.

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وأضاف أن الكفارنة استشهد بعد قصف استهدف منزله بشمالي القطاع، ليضاف اسمه إلى قائمة طويلة من الرياضيين الذين قضوا نتيجة الاعتداءات المتواصلة.

وكان الكفارنة أحد لاعبي خط الدفاع في صفوف نادي شباب بيت حانون الأهلي.

واستشهد نحو 800 رياضي فلسطيني جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بحسب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية

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