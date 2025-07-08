بعد أكثر من سنة.. العثور على رفات لاعب فلسطيني شهيد في غزة
أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، يوم الاثنين، العثور على رفات لاعب في قطاع غزة بعد عام من استشهاده بسبب الحرب الإسرائيلية على القطاع.
وذكر الاتحاد، في بيان عبر صفحته الرسمية على منصة “إكس”، أن الشهيد هو رامز الكفارنة، لاعب نادي بيت حانون الأهلي.
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وأضاف أن الكفارنة استشهد بعد قصف استهدف منزله بشمالي القطاع، ليضاف اسمه إلى قائمة طويلة من الرياضيين الذين قضوا نتيجة الاعتداءات المتواصلة.
The remains of the martyred player Ramez Al-Kafarna have been found after he went missing in Netzarim area in the central Gaza Strip over a year ago.
Captain Ramez was a defender for
Shabab Beit Hanoun Al-Ahli Club
العثور على رفات اللاعب الشهيد رامز الكفارنة
بعد فقدانه في… pic.twitter.com/wh2DR6oyhM
— Palestine Football Association (@Palestine_fa) July 7, 2025
وكان الكفارنة أحد لاعبي خط الدفاع في صفوف نادي شباب بيت حانون الأهلي.
واستشهد نحو 800 رياضي فلسطيني جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بحسب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.