بعد أكثر من سنة.. العثور على رفات لاعب فلسطيني شهيد في غزة

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، يوم الاثنين، العثور على رفات لاعب في قطاع غزة بعد عام من استشهاده بسبب الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وذكر الاتحاد، في بيان عبر صفحته الرسمية على منصة “إكس”، أن الشهيد هو رامز الكفارنة، لاعب نادي بيت حانون الأهلي.

وأضاف أن الكفارنة استشهد بعد قصف استهدف منزله بشمالي القطاع، ليضاف اسمه إلى قائمة طويلة من الرياضيين الذين قضوا نتيجة الاعتداءات المتواصلة.

The remains of the martyred player Ramez Al-Kafarna have been found after he went missing in Netzarim area in the central Gaza Strip over a year ago.

Captain Ramez was a defender for

Shabab Beit Hanoun Al-Ahli Club

العثور على رفات اللاعب الشهيد رامز الكفارنة

