تقرير الشرطة يكشف سبب الحادث المميت لسيارة ديوغو جوتا

قالت الشرطة في تقرير أولي، الثلاثاء، إن البرتغالي ديوغو جوتا لاعب ليفربول كان يقود بسرعة على الأرجح عندما تحطمت سيارته لامبورغيني التي كان يقودها في شمال غرب إسبانيا، وتسببت في وفاته هو وشقيقه.

وقالت الشرطة في بيان إن فريق الأدلة الجنائية يقوم بتحليل الآثار التي تركتها إحدى عجلات السيارة على الأسفلت، والتي تشير إلى انفجار الإطار، وما إذا كان ذلك سببا في وقوع الحادث بجانب القيادة بسرعة عالية.

وبعد الانتهاء من التحقيق، سترسل الشرطة التقرير إلى المحكمة المحلية قبل نشره للعامة.

وأثارت وفاة جوتا عن عمر يناهز 28 عاما صدمة في عالم كرة القدم وخارجه، وتدفقت رسائل التعازي من قادة الدول ونجوم اللعبة.

ويُعتقد أن جوتا وشقيقه أندريه سيلفا، الذي لعب لفريق بينافيل في دوري الدرجة الثانية البرتغالي، كانا في طريقهما إلى ركوب عبّارة من إسبانيا للسفر إلى بريطانيا، عندما انحرفت سيارتهما من طراز لامبورغيني عن الطريق، واشتعلت فيها النيران، يوم الخميس الماضي.

ودُفن الاثنان في مسقط رأسهما غوندومار شمال البرتغال، يوم السبت الماضي.