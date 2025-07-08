قمة مرتقبة بين باريس سان جيرمان وريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية

يلتقي باريس سان جيرمان بطل دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، غدا الأربعاء، على ملعب “ميتلايف” في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم التي تستضيفها الولايات المتحدة.

ويتطلع كلا الفريقين إلى خطف بطاقة الترشح للمباراة النهائية في البطولة المستحدثة والموسعة، بعدما نجحا في العبور إلى هذه المرحلة عندما تفوَّق سان جيرمان على بايرن ميونيخ بهدفين دون رد، في الوقت الذي حقق فيه ريال مدريد فوزا على بروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ربع النهائي.

وتبقى هذه المواجهة مرتقبة لاعتبارات عدة، فهي تجمع بين آخر بطلين لأوروبا، إذ يُعَد ريال مدريد الأكثر تتويجا بدوري الأبطال برصيد 15 مرة آخرها في 2024، بينما باريس سان جيرمان حقق حلمه أخيرا بالتتويج باللقب الأوروبي هذا العام لأول مرة في تاريخه بفريق شاب كان أكثر فاعلية.

وتمكن باريس سان جيرمان من الهيمنة على البطولات المحلية الفرنسية في الموسم السابق تحت قيادة مدربه الإسباني لويس إنريكي، الذي تولى المسؤولية في صيف 2023، وحقق ثلاثية الدوري وكأس فرنسا والسوبر الفرنسي في أول موسمين، وأضاف إليها أخيرا لقب دوري أبطال أوروبا، ويطمع في تحقيق الخماسية بانتزاع أول لقب لكأس العالم للأندية بمشاركة 32 فريقا.

ويرتكز الفريق الفرنسي على قوام هجومي قوي يضم الثلاثي خفيتشا كفاراتسخيليا وديزيريه دوي وبرادلي باركولا، وعاد إليهم النجم الأول، المرشح البارز للفوز بالكرة الذهبية هذا العام، عثمان ديمبلي بعد تعافي من إصابة عضلية أبعدته عن الدور الأول بالكامل قبل أن يشارك بديلا في آخر مباراتين، حيث سجل الهدف الثاني في مرمى بايرن ميونيخ.

بدوره، يعوّل ريال مدريد تحت قيادة مدربه تشابي ألونسو على عناصر هجومية ثقيلة مثل جود بيلنغهام وفينيسيوس جونيور وكيليان مبابي الذي سجل هدفه الأول في مونديال الأندية أمام دورتموند، بخلاف المهاجم الشاب غونزالو غارسيا، هداف البطولة برصيد 4 أهداف.

ويغيب عن صفوف ريال مدريد مدافعه الشاب دين هويسن المنضم من بورنموث الإنجليزي هذا الصيف، وذلك بسبب طرده في المباراة الماضية أمام دورتموند. وفي المقابل، يفتقد سان جيرمان جهود ثنائي الدفاع ويليان باتشو ولوكاس هيرنانديز، بسبب الإيقاف لحصولهما على بطاقة حمراء مباشرة في المباراة الماضية أمام بايرن ميونيخ.