مبابي يسحب شكواه القضائية ضد باريس سان جيرمان

تنازل كيليان مبابي، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، عن الإجراءات القانونية التي بدأها هذا العام ضد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بتهمة “التحرش الأخلاقي”.

وذكر مكتب المدعي العام في باريس الشهر الماضي أن مبابي وجَّه اتهاما للنادي في ملف قانوني، مما أدى إلى فتح تحقيق رسمي. وأوضح شخص مقرب من قائد المنتخب الفرنسي لوكالة أنباء أسوشيتد برس، الثلاثاء، أن قرار مبابي بإنهاء ذلك الإجراء القانوني جاء في إطار رغبته في المصالحة مع ناديه السابق.

وأدلى المصدر، الذي لم يكن مخولا بالتحدث علنا وفقا للنهج المتبع من دائرة مبابي المقربة، بهذا التصريح بشرط عدم الكشف عن هويته.

يُذكر أن مبابي -قائد المنتخب الفرنسي- على خلاف مع ناديه السابق، إذ يؤكد أن باريس سان جيرمان مدين له بمبلغ 55 مليون يورو (61 مليون دولار) أجورا غير مدفوعة. وأوضح المصدر أن إنهاء الإجراءات الجنائية لا يؤثر في الدعوى القائمة أمام المحكمة العمالية.

واتهم مبابي سان جيرمان بالتحرش المعنوي في الربيع الماضي، وندد بما وصفه بـ”العزل” الذي قال إنه تعرَّض له داخل النادي. وتُستخدم كلمة “العزل” في فرنسا للإشارة إلى ممارسة يجري فيها عزل اللاعب عن الفريق الأول لأسباب رياضية أو إدارية أو تأديبية.

وكان مبابي غير سعيد بالطريقة التي تعامل بها النادي الفرنسي معه، عندما استُبعد قبل انطلاق موسم 2023-2024، وذلك بعد قراره عدم تمديد عقده مع النادي.

لكن وفقا للمقربين من مبابي، فإن العلاقات بينه وبين رئيس نادي باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، شهدت تحسنا ملحوظا خلال الأسابيع الماضية.

وانضم مبابي إلى ريال مدريد في الصيف الماضي في صفقة انتقال حر بعدما سجل 256 هدفا للنادي، وهو رقم قياسي، في سبعة أعوام قضاها مع سان جيرمان.

وسيواجه فريقه السابق، الأربعاء، في الدور قبل النهائي بكأس العالم للأندية.

وصدم مبابي فريق سان جيرمان في يونيو/حزيران 2023، بعدما أبلغ الإدارة بأنه لن يقوم بتفعيل خيار التمديد لعام آخر. ومع دخول عقده فعليا عامه الأخير، وجد النادي نفسه في موقف صعب، إذ أصبح مضطرا إلى بيعه لتجنب خسارته مجانا عند انتهاء العقد.

وبعدما أبلغ مبابي النادي بعدم التمديد، لم يسافر مع الفريق في جولته الإعدادية للموسم الجديد في اليابان وكوريا الجنوبية، واضطر إلى خوض التدريبات مع اللاعبين المهمشين. وذكر سان جيرمان أنه يفضل بيعه بدلا من الرحيل مجانا في 2024، لكنه رفض عرضا من الهلال السعودي للانتقال إليه مقابل 300 مليون يورو.

واستبعد باريس سان جيرمان مبابي من المباراة الافتتاحية في الدوري ذلك الموسم، لكنه عاد سريعا إلى التشكيلة الأساسية بعد إجراء محادثات بين الطرفين.