بيدرو يقود تشيلسي للفوز على فلومينينسي والتأهل لنهائي كأس العالم للأندية

في أول مشاركة له بالتشكيلة الأساسية، سجل جواو بيدرو الوافد الجديد إلى صفوف تشيلسي هدفين قادا الفريق للفوز 2-0 على فلومينينسي الثلاثاء والتأهل على حسابه إلى نهائي كأس العالم للأندية.

وجاءت ثنائية البرازيلي بيدرو ليعلن اللاعب عن نفسه بقوة مع فريقه الجديد الذي انضم إليه يوم الأربعاء الماضي قادما من برايتون آند هوف ألبيون في صفقة قالت وسائل إعلام بريطانية أن قيمتها بلغت 60 مليون جنيه إسترليني.

ووضع تشيلسي نهاية لسلسلة مفاجآت فلومينينسي الذي خاض البطولة وسط توقعات بخروجه من دور المجموعات لكنه خالف كل التوقعات تحت قيادة المدرب ريناتو جاوتشو.

وأطاح فلومينينسي بإنتر ميلان وصيف بطل دوري أبطال أوروبا من دور الستة عشر ثم تغلب على الهلال السعودي في دور الثمانية، لكن مغامرته انتهت بالخسارة أمام تشيلسي.