نيوكاسل: إيزاك ليس للبيع حتى لو مقابل 100 مليون جنيه إسترليني

أكد نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي رفضه للعرض الذي تقدم به ليفربول، لضم المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك.

وكشف الموقع الإلكتروني الرسمي لشبكة (سكاي سبورتس)، اليوم الجمعة، أن العرض الذي تقدم به بطل الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المنصرم، يتجاوز 100 مليون جنيه إسترليني، لكنه لم يصل بعد إلى تقييم نيوكاسل للاعب.

وأضاف المصدر ذاته أن نيوكاسل لا يرغب في بيع إيزاك، لكن من الممكن أن يستغني عن خدماته حال حصوله على 150 مليون جنيه إسترليني.

ويتدرب الدولي السويدي (25 عاما) بمفرده في مرافق تدريب ناديه السابق ريال سوسيداد الإسباني وسط غموض يكتنف مستقبله مع نيوكاسل.

تجدر الإشارة إلى أن نيوكاسل على علم بمكان إيزاك، الذي يتعافى من “إصابة طفيفة في الفخذ” منعته، حسب قول النادي الإنجليزي، من السفر إلى سنغافورة للمشاركة في جولة الفريق التحضيرية للموسم الجديد، علما بأنه من المتوقع عودة اللاعب إلى شمال شرق إنجلترا الأسبوع المقبل.