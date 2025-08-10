المنتخب القطري لكرة السلة يودع بطولة كأس آسيا المقامة بالسعودية

خسر المنتخب القطري لكرة السلة أمام نظيره الأسترالي بنتيجة 82-110، في المباراة التي جمعتهما، اليوم، ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الأولى ببطولة كأس آسيا لكرة السلة المقامة حاليا في مدينة جدة السعودية.

وودع المنتخب القطري منافسات بطولة كأس آسيا بعد أن تلقى الخسارة الثالثة أمام أستراليا، وعقب هزيمتين أمام منتخب لبنان بنتيجة (80 / 84) في الجولة الأولى من البطولة، وأمام كوريا الجنوبية بنتيجة (83 / 97) في الجولة الثانية.

وتبادل الفريقان خلال المباراة السيطرة على مجريات الأمور في الفترتين الأولى والثانية، لكن المنتخب الأسترالي، حامل اللقب، هيمن على الفترتين الثالثة والرابعة وحسم خلالهما المباراة.

وتصدر المنتخب الأسترالي المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بالفوز في مبارياته الثلاث، وتأهل مباشرة للدور ربع النهائي، بينما حل المنتخب القطري في المركز الرابع بالمجموعة بعد خسارته في الجولات الثلاث الماضية.

ويلعب لاحقا المنتخبان اللبناني والكوري الجنوبي لتحديد المركزين الثاني والثالث بعد أن ضمنا خوض الملحق الذي يتأهل إليه صاحبا المركزين الثاني والثالث في كل من المجموعات الأربع، فيما يبلغ أبطال المجموعات الدور ربع النهائي مباشرة.